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專挑深夜進小吃店偷錢8家受害 北市警逮人送辦

中央社／ 台北16日電

31歲古姓男子2月假釋出獄，專挑台北市小吃店行竊現金等物，清查有8家受害，北市刑大掌握線索，透過打擊竊盜共辦機制，循線在桃園旅館逮捕古男到案送辦。

台北市警察局刑事大隊今天透過資料指出，近期發生多起店家在夜間遭人侵入行竊案，肅竊組與中山、松山及大同分局組專案小組偵辦，鎖定遭查獲多次的古姓慣竊涉重嫌，立即進行查辦。

警方查出，古姓男子在2月才剛假釋出獄，疑因需生活費用，故技重施選定深夜進入位於台北市的店家行竊，且都是以小吃店、餐飲店等為主，其中1家薑母鴨店遭行竊時，意外發現古男從通風氣窗潛入店內犯案。

北市刑大表示，經調閱監視器等資料，掌握古姓男子從2月開始犯案至3月底，初估遭下手偷竊的店家達8家，且都是在深夜時段犯案，古男偷走現金等物得手後就立即逃逸。

此外，古姓男子犯案後四處藏匿，北市刑大掌握線索，發現人輾轉逃至桃園市，經派員前往情蒐，掌握古男入住中壢區某旅館內，趁時機成熟，進屋逮人，搜出新台幣1萬餘元、扳手等作案工具。

警方說，古姓男子遭逮後稱因需要打零工才入住桃園市的旅館。警詢後依加重竊盜罪嫌，把人移送台灣台北地方檢察署偵辦，檢方聲押獲准。

北市刑警大隊表示，商家應做好相關安全裝置或裝設監視器，建議門窗應換裝材質堅固的多段鎖，若竊賊要破壞需耗費較長時間，才可避免成為被行竊目標；若發現可疑人士或遭竊，可立即報警處理。

北市 桃園 監視器

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