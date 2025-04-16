高雄林園沿海路機車騎士疑遭逼車險撞分隔島 警追查將究辦

高雄市林園區2名機車騎士發生行車糾紛，其中1人要求另1名騎士停車，致這名騎士疑遭逼車，險些去撞道路分隔島。騎士將影像貼網，高雄市警方正調閱相關監錄影像，請當事人報案處理。

疑遭逼車的機車騎士將行車記錄器影像貼網，稱昨天傍晚6時許，他與另名男子分別騎車經過高雄市林園區沿海路，對方從他右邊竄出，差點撞到他，對方跟了他一路「恐嚇」，一路罵他，還一直叫他下車，甚至還逼車想讓他去撞分隔島，要林園、小港民眾注意。

林園警分局獲悉影像內容，今天表示，未接獲報案及檢舉，但檢視影像內容，發生過程位於小港至林園的沿海路路段，警方正主動聯繫當事人，依法辦理。