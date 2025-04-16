高雄男灌完高粱騎車上路 違規被攔竟催油門撞警
高雄蘇姓男子去年酒駕違規紅燈右轉被警方攔查，卻催油門衝撞苓雅分局兩名員警，所幸兩勇警奮力制伏，沒讓蘇男逃脫。蘇呼氣酒測值達每公升0.33毫克，不僅觸犯酒駕，還吞上一條妨害公務罪嫌，今被雄檢提起公訴。
去年9月15日深夜10時許，蘇男在苓雅區武嶺街某雜貨店喝高粱酒後，隔天凌晨3時許騎機車上路，他行經武慶三路與漢陽街口時，因紅燈違規右轉被黃姓、施姓警員攔查。
當時警方示意蘇男停車，兩人並站在他前方準備施測，不料蘇假意配合騎到路邊，隨後就突然催足油門衝撞兩名員警企圖逃離，所幸警方反應迅速，馬上將蘇男自機車上拉下制伏。
黃姓警員因衝突四肢有擦挫傷，施姓警員右腳大拇指也有受傷，兩名員警忍痛為蘇完成施測，蘇呼氣酒測值達每公升0.33毫克，不僅觸犯酒駕，還吞上一條妨害公務罪及傷害罪，今被雄檢提起公訴，酒駕部分與妨害公務分別處罰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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