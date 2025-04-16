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被控荒淫開遊艇趴、帶妹回家 信大水泥董座反擊：家有惡妻孽子很無奈

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被控荒淫開遊艇趴、帶妹回家 信大水泥董座反擊：家有惡妻孽子很無奈

聯合新聞網／ 綜合報導

信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 聯合報系資料照
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 聯合報系資料照

擁有61年歷史、資本額34億的傳統產業信大水泥，董事長楊智雄被妻子控訴近50年的婚姻不睦，因先生長年荒淫無度，無視她及家人的感受，除了在私人遊艇上與比基尼泳裝辣妹開趴，甚至直接將傳播妹帶回淡水豪宅，且在金錢上苛刻家人，卻對外面的妹妹都相當大方，讓她心寒向外界公開先生的荒謬行為。

楊智雄的妻子向《鏡週刊》透露，先生會在私人遊艇上與穿著火辣的泳裝妹開心合影，並會將傳播妹直接帶回位於淡水的別墅，由於當時她也在家，先生無視於她的感受，還嗆「來者是客，妳不能凶別人！」、「我就是帶女人回家，不然妳想怎樣！」，讓她氣憤報警。

在金錢分配上，楊妻也指先生因她為了傳播妹報警，而將原每月家用的8萬元調整為每月只給1萬元，導致她為了持家還得靠娘家接濟。

楊妻爆料，先生除了對她言語污辱，還會對兒子、媳婦出言不遜，並稱先生在飲食上相當小心，吩咐傭人和妻子吃的米要分開買、分開煮，他可以吃太太的，但太太不能吃他的；並且煮飯做菜時都要親眼目睹過程才吃。

對於妻子的指控，楊智雄回應《鏡週刊》「家有惡妻孽子很無奈」，表示自己從沒帶女人回家過夜，解釋遊艇合影是因為友人突然帶小模臨時上船想要參觀，一時興起才拍照。並指出妻子20年來已取走他數千萬的薪資，目前帳面上的1萬元僅是給妻子的零用錢，並非是所有家用。

傳統產業 出軌 遊艇

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