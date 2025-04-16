影／竹縣工廠今早大火濃煙嗆鼻...聞到頭會暈 環保局示警這兩處

新竹 縣湖口鄉湖中路廠房今天早上發生 火災 ，現場堆放事業廢棄物等，異味瀰漫，目前消防隊員正全力控制火勢，新竹縣 環保局 表示，透過模式模擬預測，火災產生的煙霧可能向下風處飄散，預計影響範圍包括竹縣湖口鄉及桃園楊梅區等地，呼籲民眾留意空氣品質變化，並盡量減少外出。

「現場非常的臭！」人在現場的湖口代表翁紹軒，他抵達現場時，消防員正搶救中，目前已逐步控制火勢，持續悶燒中，將出動怪手開挖，台電人員也迅速的斷電，避免危害。湖口鄉長吳淑君也到場關切，新竹縣消防局表示，目前配合怪手出2水線降溫。

據了解，該工廠是鐵皮廠房，裡面堆置非常多事業廢棄物，今早發生火災時，臭氣熏天，現場布滿黑煙。翁紹軒表示，現場異味瀰漫，非常的臭，聞起來會頭暈，他也趕緊通知附近的村民，要留意空氣品質的變化。