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影／竹縣工廠今早大火濃煙嗆鼻...聞到頭會暈 環保局示警這兩處

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉湖中路廠房今天早上發生火災，現場堆放事業廢棄物等，異味瀰漫，目前消防隊員正全力控制火勢，新竹縣環保局表示，透過模式模擬預測，火災產生的煙霧可能向下風處飄散，預計影響範圍包括竹縣湖口鄉及桃園楊梅區等地，呼籲民眾留意空氣品質變化，並盡量減少外出。

「現場非常的臭！」人在現場的湖口代表翁紹軒，他抵達現場時，消防員正搶救中，目前已逐步控制火勢，持續悶燒中，將出動怪手開挖，台電人員也迅速的斷電，避免危害。湖口鄉長吳淑君也到場關切，新竹縣消防局表示，目前配合怪手出2水線降溫。

據了解，該工廠是鐵皮廠房，裡面堆置非常多事業廢棄物，今早發生火災時，臭氣熏天，現場布滿黑煙。翁紹軒表示，現場異味瀰漫，非常的臭，聞起來會頭暈，他也趕緊通知附近的村民，要留意空氣品質的變化。

新竹縣環保局表示，環保局透過模式模擬預測，火災產生的煙霧可能向下風處飄散，預計影響範圍包括竹縣湖口鄉及桃園楊梅區等，環保局將持續監測周遭空氣品質，隨時更新相關資訊。

新竹縣湖口鄉湖中路廠房今天早上發生火災，現場堆放事業廢棄物等，異味瀰漫。圖／翁紹軒提供
新竹縣湖口鄉湖中路廠房今天早上發生火災，現場堆放事業廢棄物等，異味瀰漫。圖／翁紹軒提供

新竹 火災 環保局

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