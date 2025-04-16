聽新聞
0:00 / 0:00
台84線台南學甲段深夜車禍 6旬男駕黑賓士自撞匝道亡
台南學甲區昨深夜發生一起死亡車禍，60歲邱姓男子駕駛一輛黑色賓士行經台84線學甲段9公里處東往西方向時，不明原因自撞學甲交流道匝道口，邱男因撞擊力道大噴飛車外，當場失去呼吸心跳，警消到場緊急送醫後，仍在今凌晨傷重不治，詳細車禍原因待進一步釐清。
南市消防局昨晚11點多接獲報案，台84線學甲交流道發生一起自撞車禍，消防人員趕往現場發現，一輛黑色賓士轎車在東向西閘道口自撞，車頭被撞得面目全非，撞擊力道恐不小，駕駛則倒臥在車外，失去呼吸心跳，消防員趕緊實施心肺復甦術並送往麻豆新樓醫院急救。
警方初步調查，邱姓男子昨晚由東向西行經台84線9公里處、學甲交流道時，疑未依規定減速自撞橋墩，邱男緊急送往麻豆新樓醫院急救仍傷重不治，詳細車禍事故原因、是否酒駕等，待進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言