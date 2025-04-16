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台84線台南學甲段深夜車禍 6旬男駕黑賓士自撞匝道亡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南學甲區昨深夜發生一起死亡車禍，60歲邱姓男子駕駛一輛黑色賓士行經台84線學甲段9公里處東往西方向時，不明原因自撞學甲交流道匝道口，邱男因撞擊力道大噴飛車外，當場失去呼吸心跳，警消到場緊急送醫後，仍在今凌晨傷重不治，詳細車禍原因待進一步釐清。

南市消防局昨晚11點多接獲報案，台84線學甲交流道發生一起自撞車禍，消防人員趕往現場發現，一輛黑色賓士轎車在東向西閘道口自撞，車頭被撞得面目全非，撞擊力道恐不小，駕駛則倒臥在車外，失去呼吸心跳，消防員趕緊實施心肺復甦術並送往麻豆新樓醫院急救。

警方初步調查，邱姓男子昨晚由東向西行經台84線9公里處、學甲交流道時，疑未依規定減速自撞橋墩，邱男緊急送往麻豆新樓醫院急救仍傷重不治，詳細車禍事故原因、是否酒駕等，待進一步調查。

台84線台南學甲段昨晚深夜發生一起車禍，一輛黑色賓士疑自撞交流道匝道口，車頭被撞得面目全非，駕駛噴飛出車外傷重不治。圖／民眾提供
台84線台南學甲段昨晚深夜發生一起車禍，一輛黑色賓士疑自撞交流道匝道口，車頭被撞得面目全非，駕駛噴飛出車外傷重不治。圖／民眾提供
台84線台南學甲段昨晚深夜發生一起車禍，一輛黑色賓士疑自撞交流道匝道口，車頭被撞得面目全非，駕駛噴飛出車外傷重不治。圖／民眾提供
台84線台南學甲段昨晚深夜發生一起車禍，一輛黑色賓士疑自撞交流道匝道口，車頭被撞得面目全非，駕駛噴飛出車外傷重不治。圖／民眾提供
台84線台南學甲段昨晚深夜發生一起車禍，一輛黑色賓士疑自撞交流道匝道口，車頭被撞得面目全非，駕駛噴飛出車外傷重不治。圖／民眾提供
台84線台南學甲段昨晚深夜發生一起車禍，一輛黑色賓士疑自撞交流道匝道口，車頭被撞得面目全非，駕駛噴飛出車外傷重不治。圖／民眾提供

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