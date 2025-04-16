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中橫宜蘭支線落石 砸中貨車1死1傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

中橫宜蘭支線台7甲線落石砸車釀1死1傷。圖／讀者提供
中橫宜蘭支線台7甲線落石砸車釀1死1傷。圖／讀者提供
中橫公路宜蘭支線台7甲線英士段6.8公里處，昨天下午近4時發生落石坍方，幾顆巨大落石如雨落下，越過防護網砸凹下方經過的一輛貨車，副駕駛座52歲謝姓男子當場無心跳呼吸，62歲劉姓駕駛一度陷入昏迷。目前該段只能單線雙向通車，事故原因待查。

宜蘭消防局獲報派遣4個分隊到場救護，據了解，一輛3噸半的貨車下山途中遇到落石，造成1死1傷，副駕駛座男子慘死，駕駛骨折重傷，救出送醫時恢復意識，有頸背部疼痛及肢體擦傷。

由於附近道路邊坡施工，每半小時放行5分鐘，民眾懷疑事故與施工管制有關；也質疑邊坡有防護網，為何攔不住落石。由於宜蘭近來曾降雨，9日發生芮氏規模5.8地震，放晴後日曬蒸發水分，可能導致土石鬆動。

公路局獨立山工務段段長詹晨耀說，邊坡施工在中橫公路宜蘭支線台7甲線6.4公里，該貨車未到達施工路段就發生落石。這次邊坡施工路段不長、每次管制車輛不多，施工與砸車意外並無關聯。且落石滾落的位置高於防護網高度，已超出範圍。

中橫公路 宜蘭 落石

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