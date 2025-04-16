屋內沒裝住警器 錯失逃生黃金期

台中大里區中興路一處民宅昨凌晨發生火災，母女三人命喪火場。圖／台中市消防局提供 台中市民宅惡火奪走母子三人性命，經查屋內沒裝警報器，失去提前告警機會，三樓又是鐵皮加蓋，容易蓄熱、導熱，火勢一發不可收拾，造成難以挽救悲劇。

林姓女子與兩名幼女均陳屍三樓房內，遺體嚴重炭化；消防人員判斷，屋內易燃物多，鐵皮加蓋前後門窗被燒毀後，空氣大量竄入加速助燃；因火勢來得猛且急，睡夢中母女三人可能來不及逃生。

消防人員說，鐵皮屋因結構和材質，加上高溫高熱傳導迅速，一但失火情況都會很嚴重，民眾必須謹慎預防。

消防專家林金宏說，一般傳統木板輕隔間屬易燃材質，易讓火勢擴大；現今裝潢多用矽酸鈣板、石膏板、纖維板、水泥板等耐火材質，可延緩火勢蔓延。

他說，暗夜火警民眾通常在睡夢中，被火勢驚醒時往往已燃燒一段時間，錯失逃生黃金時間，建議家中一定要加裝住警器，第一時間發出警示可讓民眾提前因應、逃生。

林金宏也建議民眾學習火災應變技巧與知識，在火場中迅速判斷是否拿滅火器滅火，或關門阻擋濃煙進入，並清楚逃生出入口、樓梯位置等。

台中市消防局建議，居家臥室、樓梯走廊、客廳及廚房等，應裝設住宅用火災警報器，定期檢查清潔，注意電池電量是否充足。