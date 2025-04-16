受困鐵皮加蓋 台中惡火母女3亡

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場，區公所人員前往了解。圖／民眾提供 廿六歲林姓女子帶一對稚齡女兒住在台中市大里區黃姓男友家中，昨天凌晨住處失火，三人受困三樓鐵皮加蓋房內，逃生不及被燒成焦屍；男友當時在外，逃過一劫。警、消初判起火點就在三樓，疑似電線走火，待鑑定調查。

台中市消防局昨天凌晨零時十分獲報火警，趕到發現火場是一棟兩層樓透天民宅，但三樓用鐵皮加蓋，火勢不斷從三樓竄出，十分凶猛。

消防員趕到前，住在二樓的廿九歲黃男父母和姑姑等三人已逃出，但林女與七歲、五歲二名女兒受困三樓。

黃男因吸毒被判刑一月，得易科罰金三萬元，十八日要執行；他當時和朋友在外餐敘，獲知消息趕回家，急向消防人員說「三樓還有母女三人」；林女前夫獲悉也趕到，一度悲痛跪地掩面哭泣，還想衝入火場救人被攔下。

消防人員滅火後，在三樓後側房間發現母子三人分別躺在床墊邊和床墊上，都已焦黑炭化，家具幾乎燒光，鐵皮也被大火燒得塌陷。

林女親屬說，林女十六歲就生子，後來認識前夫再生下兩名女兒，離異後在工廠當作業員，是社會局關懷補助對象；前陣子車禍骨折，休息二、三個月無法工作。兩女兒讀同所幼兒園，平時由林女與前夫輪流接送。長子由母親照顧。

林女阿姨說，林女生活壓力大但不喜歡麻煩別人，都自己承擔，也會固定返回娘家探視長子，遭逢意外相當難過。

警消初步調查，起火點位於三樓前側，母女三人葬身後側房間，火場鑑識指向電線走火，待鑑定報告出爐確定。檢方昨相驗暫未確認死因，五歲女童因焦黑難辨，要比對ＤＮＡ。