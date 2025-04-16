聽新聞
0:00 / 0:00

受困鐵皮加蓋 台中惡火母女3亡

聯合報／ 記者黃寅陳宏睿趙容萱余采瀅陳秋雲／台中報導

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場，區公所人員前往了解。圖／民眾提供
台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場，區公所人員前往了解。圖／民眾提供
廿六歲林姓女子帶一對稚齡女兒住在台中市大里區黃姓男友家中，昨天凌晨住處失火，三人受困三樓鐵皮加蓋房內，逃生不及被燒成焦屍；男友當時在外，逃過一劫。警、消初判起火點就在三樓，疑似電線走火，待鑑定調查。

台中市消防局昨天凌晨零時十分獲報火警，趕到發現火場是一棟兩層樓透天民宅，但三樓用鐵皮加蓋，火勢不斷從三樓竄出，十分凶猛。

消防員趕到前，住在二樓的廿九歲黃男父母和姑姑等三人已逃出，但林女與七歲、五歲二名女兒受困三樓。

黃男因吸毒被判刑一月，得易科罰金三萬元，十八日要執行；他當時和朋友在外餐敘，獲知消息趕回家，急向消防人員說「三樓還有母女三人」；林女前夫獲悉也趕到，一度悲痛跪地掩面哭泣，還想衝入火場救人被攔下。

消防人員滅火後，在三樓後側房間發現母子三人分別躺在床墊邊和床墊上，都已焦黑炭化，家具幾乎燒光，鐵皮也被大火燒得塌陷。

林女親屬說，林女十六歲就生子，後來認識前夫再生下兩名女兒，離異後在工廠當作業員，是社會局關懷補助對象；前陣子車禍骨折，休息二、三個月無法工作。兩女兒讀同所幼兒園，平時由林女與前夫輪流接送。長子由母親照顧。

林女阿姨說，林女生活壓力大但不喜歡麻煩別人，都自己承擔，也會固定返回娘家探視長子，遭逢意外相當難過。

警消初步調查，起火點位於三樓前側，母女三人葬身後側房間，火場鑑識指向電線走火，待鑑定報告出爐確定。檢方昨相驗暫未確認死因，五歲女童因焦黑難辨，要比對ＤＮＡ。

床墊 房間 消防人員 消防員

延伸閱讀

桃園化工廠反應槽竄濃煙 消防撲滅、無受傷受困

影／桃園化工廠氣體外洩 廠內員工急疏散…消防持續灑水

台中惡火26歲母與2幼女成焦屍 家屬哭她情路坎坷但獨立又孝順

台中大里惡火3死…幼女曾身上有傷 社會局回應了

相關新聞

受困鐵皮加蓋 台中惡火母女3亡

廿六歲林姓女子帶一對稚齡女兒住在台中市大里區黃姓男友家中，昨天凌晨住處失火，三人受困三樓鐵皮加蓋房內，逃生不及被燒成焦屍...

屋內沒裝住警器 錯失逃生黃金期

台中市民宅惡火奪走母子三人性命，經查屋內沒裝警報器，失去提前告警機會，三樓又是鐵皮加蓋，容易蓄熱、導熱，火勢一發不可收拾...

中橫宜蘭支線落石 砸中貨車1死1傷

中橫公路宜蘭支線台7甲線英士段6.8公里處，昨天下午近4時發生落石坍方，幾顆巨大落石如雨落下，越過防護網砸凹下方經過的一...

台南安平五期市政商圈BMW撞3車釀2傷肇逃 警網追捕逮人

42歲孫姓男子今天晚間7時許，駕駛BMW轎車在台南市安平區永華路、國平路口撞擊1輛轎車後沒有停下，在永華九街又撞到2輛機...

台中26歲母與2女兒命喪火窟 前夫認屍淚崩、男友痛哭

台中市大里區今凌晨傳火警，造成26歲林女和分別為5、7歲的女兒罹難。檢察官今晚6時許抵市殯相驗遺體，林女的前夫認屍時，看...

台中大里民宅燒死母女3人…5歲女兒焦黑難辨 檢比對DNA查身分

台中市大里區民宅今天凌晨大火，26歲林姓女子與7歲、5歲大的女兒喪生火窟，檢察官今傍晚與法醫、家屬在台中殯儀館相驗，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。