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地震頻繁...台南市府推動大樓公安申報

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

近期台南地震頻繁，如楠西地震、緬甸地震建物倒塌等重大事故，台南市政府積極推動6層以上集合住宅大樓公共安全申報，期望各住民能共同維護社區安全；另，今年全中運在台南舉辦，市府也加強稽查各營業、住宿及運動場所。

台南市政府今天在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，另針對有教育意義及市政新知進行溝通宣達，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。

今年正逢全中運在台南，將匯聚全國各地的中學生選手及觀光人潮，副市長葉澤山會上指示各局處加強稽查各營業、住宿及運動場所，尤其針對公安、環安、消安、食安及道安等公共安全部分執行宣導、輔導、監督及查核多元策略，事先預防作為不容忽視，以降低危害事故。

市長黃偉哲期望，各局處強化各項公共安全橫向聯繫部分，提前採取因應措施，防患危害事故再發生，並多方宣導市民防災意識觀念，以提高臨機應變能力，持續打造安全大台南永續安全健康幸福環境。

近期地震頻繁，如楠西地震、緬甸地震建物倒塌等重大事故，台南市政府積極推動6層以上集合住宅大樓公共安全申報，期望各住民能共同維護社區安全。記者袁志豪／翻攝
近期地震頻繁，如楠西地震、緬甸地震建物倒塌等重大事故，台南市政府積極推動6層以上集合住宅大樓公共安全申報，期望各住民能共同維護社區安全。記者袁志豪／翻攝
近期地震頻繁，如楠西地震、緬甸地震建物倒塌等重大事故，台南市政府積極推動6層以上集合住宅大樓公共安全申報，期望各住民能共同維護社區安全。記者袁志豪／翻攝
近期地震頻繁，如楠西地震、緬甸地震建物倒塌等重大事故，台南市政府積極推動6層以上集合住宅大樓公共安全申報，期望各住民能共同維護社區安全。記者袁志豪／翻攝

台南 地震

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