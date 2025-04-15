地震頻繁...台南市府推動大樓公安申報
近期台南市地震頻繁，如楠西地震、緬甸地震建物倒塌等重大事故，台南市政府積極推動6層以上集合住宅大樓公共安全申報，期望各住民能共同維護社區安全；另，今年全中運在台南舉辦，市府也加強稽查各營業、住宿及運動場所。
台南市政府今天在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，另針對有教育意義及市政新知進行溝通宣達，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。
今年正逢全中運在台南，將匯聚全國各地的中學生選手及觀光人潮，副市長葉澤山會上指示各局處加強稽查各營業、住宿及運動場所，尤其針對公安、環安、消安、食安及道安等公共安全部分執行宣導、輔導、監督及查核多元策略，事先預防作為不容忽視，以降低危害事故。
市長黃偉哲期望，各局處強化各項公共安全橫向聯繫部分，提前採取因應措施，防患危害事故再發生，並多方宣導市民防災意識觀念，以提高臨機應變能力，持續打造安全大台南永續安全健康幸福環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言