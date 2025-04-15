地震頻繁...台南市府推動大樓公安申報

近期台南市地震頻繁，如楠西地震、緬甸地震建物倒塌等重大事故，台南市政府積極推動6層以上集合住宅大樓公共安全申報，期望各住民能共同維護社區安全；另，今年全中運在台南舉辦，市府也加強稽查各營業、住宿及運動場所。

台南市政府今天在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，另針對有教育意義及市政新知進行溝通宣達，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。

今年正逢全中運在台南，將匯聚全國各地的中學生選手及觀光人潮，副市長葉澤山會上指示各局處加強稽查各營業、住宿及運動場所，尤其針對公安、環安、消安、食安及道安等公共安全部分執行宣導、輔導、監督及查核多元策略，事先預防作為不容忽視，以降低危害事故。