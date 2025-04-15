台南安平五期市政商圈BMW撞3車釀2傷肇逃 警網追捕逮人

42歲孫姓男子今天晚間7時許，駕駛BMW轎車在台南市安平區永華路、國平路口撞擊1輛轎車後沒有停下，在永華九街又撞到2輛機車騎士倒地受傷，孫繼續逃逸，後來才被第四警分局線上警網攔下逮捕；目前孫的酒測值為零，警方將對他採尿。

市議員林依婷今晚在臉書表示，在人聲鼎沸的安平五期也會發生肇事逃逸，何況台南其他地方？代表意外需要更多防堵措施。據了解，安平五期重劃區是台南市最大重劃區，發展至今已走過37個年頭，也被稱為「市政商圈」。

台南市消防局今天晚間7時許獲報，台南市安平區永華、國平路的交叉路口發生一輛轎車追撞轎車後，又在永華九街口撞上2輛機車；消防分別將41歲男騎士（右小腿挫傷）、51歲男騎士（右肩、右臀疼痛）送醫，兩人都意識清醒。