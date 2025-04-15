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台中26歲女與2女兒命喪火窟 前夫認屍淚崩、男友痛哭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區今凌晨傳火警，造成26歲林女和分別為5、7歲的女兒罹難。檢察官今晚6時許抵市殯相驗遺體，林女的前夫認屍時，看到女友、2名女兒遺體當場淚崩，阿姨一度癱坐在椅子上，男友坐在臨時偵查庭外痛哭，傷心欲絕。

台中市消防局今天凌晨0時10分獲報，大里區中興路一段216巷內發生民宅火警，立即派遣7個分隊前往搶救；到場發現為連棟透天厝，且傳有人員受困，經撲滅火勢進入搜索，在3樓寢室內以發現3名罹難者，分別是林女及其7歲、5歲的女兒。

家屬表示，林女感情坎坷，卻獨立、孝順，16歲就生下長子，打零工把孩子拉拔長大，後認識黃姓前夫，分別生下5、7歲的女兒，離異後，長子由林女的母親帶，她則靠著在工廠當作業員、政府補助養活2名女兒。

據了解，林女雖與黃姓前夫離婚，但仍保有良好的關係，2名女兒一同就讀北屯一家幼兒園，林女和前夫平時會輪流接送女兒上幼兒園，林女最近因車禍骨折，無法上工，此次火警發生地透天厝為黃姓男友住處，事發時男友疑似還未返家，逃過一劫，然而林女和兩個孩子卻成焦屍。

26歲林姓母親與2名年幼女兒不幸葬身火窟，檢察官今天下午返回現場勘驗，並於晚間6時許抵崇德殯儀館進行相驗，林女多名親友到場協助，其中林女的前夫、林母、阿姨認屍後，阿姨一度癱坐在椅子上，需要人攙扶，而林女的男友坐在臨時偵查庭外等候時，傷心欲絕，哭得眼淚、鼻涕橫流，場面哀戚。

檢察官今天上午前往事故現場初步勘驗後，3具遺體移出，送往台中市立殯儀館，後於晚間6時許率法醫到市殯相驗遺體。包括林女母親、前夫、阿姨配合檢察官複訊、認屍，其中前夫配合相關手續後，仍崩潰落淚，林女阿姨一度癱坐椅子，由親人攙扶才能走進偵查庭。

林女的男友也到場，但由於他不是林女或女童的直系親屬，因此坐在偵查庭外等候，期間難掩悲傷，忍不住痛哭，一旁親友不斷安慰。

台中大里民宅凌晨火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場，家屬（左側）在市殯等待相驗。記者趙容萱／攝影
台中大里民宅凌晨火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場，家屬（左側）在市殯等待相驗。記者趙容萱／攝影
台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場。圖／台中市消防局提供
台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場。圖／台中市消防局提供

台中市 火災

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