台中大里民宅燒死母女3人…5歲女兒焦黑難辨 檢比對DNA查身分

台中市大里區民宅今天凌晨大火，26歲林姓女子與7歲、5歲大的女兒喪生火窟，檢察官今傍晚與法醫、家屬在台中殯儀館相驗，其中因5歲女童已被火勢燒得難以辨識身分，檢察官指示採集檢體，比對DNA確認身分，3人死因將待火調報告出爐後釐清，仍待驗中。

台中地檢署今天傍晚完成相驗，檢察官採集檢體後，開出相驗遺體證明書，發還3具遺體給家屬辦理後事，死因需待火調報告出爐後釐清，目前3人死因不明，另外5歲女童因遺體焦黑無法辨識，檢方將比對DNA釐清身分。

經查，26歲林姓女子離婚後，帶著與7歲、5歲大女兒，住在黃姓男友大里住處的3樓加蓋鐵皮屋裡，今天凌晨發生大火，3人逃生不及，倒臥房內被燒成焦屍，黃男在外吃飯趕回，前夫也聽到消息趕到都難以接受。

警消初步調查，火場並無外力介入痕跡，住在加蓋鐵皮屋後側的母女3人因逃生不及喪命，火場鑑識指向是電線走火，但詳細起火原因仍待鑑定報告出爐才能確定。