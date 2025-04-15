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男子貪看美景險象環生 外埔忘憂谷竟然離奇摔落溝渠

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

47歲男性今天傍晚前往台中市外埔忘憂谷旅遊，疑似不慎掉落甲后稻香自行車道旁，約1.5公尺深的大水溝內，台中市消防局獲報後，得知有民眾疑似落水需協助，經回撥報案人確認該民眾不慎掉落溝渠內，目前意識清楚且安全無虞。

台中市消防局表示，外埔區溪底路忘憂谷（甲后稻香自行車道），下午獲報有民眾疑似落水需協助，經回撥報案人確認為民眾不慎掉落溝渠內，隨即派遣外埔、大甲分隊共6車2船艇15人出勤前往搶救。

現場檢傷發現47歲男性腳部有擦傷、但意識清楚，並且已自行脫困至地面安全處，初步包紮處置後送往大甲李綜合醫院醫治。

台中市外埔忘憂谷一年四季有不同特殊景色，春夏的綠、秋收的金，以及冬季各處種起油菜花、波斯菊、小雛菊，如天然畫布一般，展現令人忘憂之美，是中部著名的景點之一。

47歲男性今天傍晚前往外埔忘憂谷旅遊，不慎掉落1.5公尺深的大水溝內。記者黑中亮／攝影
47歲男性今天傍晚前往外埔忘憂谷旅遊，不慎掉落1.5公尺深的大水溝內。記者黑中亮／攝影

台中市 自行車

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