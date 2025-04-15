男子貪看美景險象環生 外埔忘憂谷竟然離奇摔落溝渠

47歲男性今天傍晚前往台中市外埔忘憂谷旅遊，疑似不慎掉落甲后稻香自行車道旁，約1.5公尺深的大水溝內，台中市消防局獲報後，得知有民眾疑似落水需協助，經回撥報案人確認該民眾不慎掉落溝渠內，目前意識清楚且安全無虞。

台中市消防局表示，外埔區溪底路忘憂谷（甲后稻香自行車道），下午獲報有民眾疑似落水需協助，經回撥報案人確認為民眾不慎掉落溝渠內，隨即派遣外埔、大甲分隊共6車2船艇15人出勤前往搶救。

現場檢傷發現47歲男性腳部有擦傷、但意識清楚，並且已自行脫困至地面安全處，初步包紮處置後送往大甲李綜合醫院醫治。