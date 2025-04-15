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不爽檢舉達人…花坊擺喪用靈獅跑馬燈罵「吃飽太閒」 基隆警令清除

中央社／ 基隆15日電

基隆暖暖區某花坊不滿屢遭檢舉違規，在騎樓擺喪用白色靈獅搭配跑馬燈罵檢舉達人「吃飽太閒」。網友將影片上傳社群，引起議論。警方表示，已責令業者清除並予以勸導。

網友在臉書（Facebook）「爆料公社」發文，指業者長期將大貨車停在路邊紅線，有時貨車離開就馬上用另一台車占車位，鄰居都看不下去，業者卻用跑馬燈警告檢舉達人，令他傻眼，業者明明有錯在先，卻怪罪檢舉達人。

發文指出，曾把機車暫停在業者承租的房子前騎樓，沒多久就發現車被移動位置，還被貼紙條「非本棟住戶請勿停車在此」。

記者今天實地走訪，發現這間花坊外騎樓柱子張貼廣告「喜喪禮儀周邊商品。靈獅、靈龍、米塔、白鶴、鮮花、陣頭」，喪用白色靈獅LED（發光二極體）跑馬燈顯示「檢舉達人你是吃飽太閒，還是家庭不美滿，心裡有問題要去看醫生，不要一直找鄰居麻煩」。

柯姓業者今天受訪表示，他才承租幾個月，用來作為倉庫，爆料公社內容與他無關，也不曉得有貼紙條這件事。鄰居若要停車都可以停，但因平日需要上、下貨，只要留下電話即可，希望鄰居間互相體諒、配合。

柯姓業者說，他非常無奈，鄰居也受不了不斷被檢舉，他剛好在做這個行業有字幕機，希望檢舉達人不要每天都檢舉，大家都是賺辛苦錢，警察勸導，他也都配合改善，避免造成警方困擾。

警方表示，今天獲報後立即派員到場處理，並責令業者當場將擺設物清除，避免影響行人通行權益。業者行為已涉及「路霸」性質，雖未構成重大交通妨礙，但影響市容與用路人權益，依道路交通管理處罰條例當場予以勸導。

基隆市暖暖區某花坊不滿屢遭檢舉違規，在騎樓擺放喪用白色靈獅，搭配LED跑馬燈開罵檢舉達人「吃飽太閒，不要一直找鄰居麻煩」。警方15日獲報後派員到場處理，並責令業者當場將擺設物清除，避免影響行人通行權益。中央社
基隆市暖暖區某花坊不滿屢遭檢舉違規，在騎樓擺放喪用白色靈獅，搭配LED跑馬燈開罵檢舉達人「吃飽太閒，不要一直找鄰居麻煩」。警方15日獲報後派員到場處理，並責令業者當場將擺設物清除，避免影響行人通行權益。中央社

基隆 爆料公社 達人 鄰居

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