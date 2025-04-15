快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

科技園區半導體公司工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

聽新聞
0:00 / 0:00

防護網攔不住？中橫宜蘭支線落石砸車1死1傷 工務段說明原因

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

中橫公路宜蘭支線台7甲線今天下午發生落石砸車，貨車副駕駛座男子慘死、駕駛傷重送醫，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，超出範圍，未來會考慮加高邊坡防護網。

今天下午將近4時，台7甲6.7公里處發生落石砸人車，重達上百公斤巨石砸中3.5公噸貨車，車頂凹陷，副駕駛座52歲謝姓男子失去心跳，62歲劉姓駕駛一度昏迷受困車內，救出送醫時意識清楚，頸背部疼痛及肢體擦傷。由於附近正進行道路邊坡施工，半小時放行5分鐘，民眾懷疑事故意外是否與施工管制有關？

獨立山工務段段長詹晨耀表示，邊坡施工位於中橫公路宜蘭支線台7甲線6.4公里，該輛貨車從大同鄉開下來，車輛行進間、尚未到達施工路段就發生落石掉下，而且這次邊坡施工路段不長、每次管制車輛不多，施工與砸車意外並無關連。

防護網為何攔不住落石？詹晨耀表示，防護網從地面算起，圍網高度約60公尺，這次落石從70公尺以上高度掉下來，不是圍網的防護高度；不過發生這起意外後，他們會考慮加高鋪設防護網。

「開車見到路面有碎石塊，要小心」，詹晨耀說，通常大石塊掉落之前，會先掉落碎石塊，民眾如果開車經過原本乾淨的路面，突然出現碎石塊，必須提高警覺，留意邊坡，快速通過或停車，最近大同鄉山區道路4月13日受鋒面大雨及4月12日地震影響，邊坡不穩，易有坍方落石，路況難掌握，請用路人避免進入山區道路。

中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／警方提供
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／警方提供
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／警方提供
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／警方提供
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／民眾提供
中橫宜蘭支線台7甲線發生落石砸車，釀1死1傷，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局獨立山工務段表示，防護網高度60公尺，落石從70幾公尺高的位置掉下來，已超出範圍。圖／民眾提供

中橫公路 會考 落石

延伸閱讀

中橫宜蘭支線落石砸中貨車 副駕駛慘死、駕駛重傷…車頂全凹陷

宜蘭規模4.4地震 7縣市有感

高雄15名遊客泡溫泉回程遇落石受困 現場坍方畫面曝光

獨／高雄桃源大雨傳落石坍方阻路 15名泡溫泉遊客受困

相關新聞

中橫宜蘭支線落石砸中貨車 副駕駛慘死、駕駛重傷…車頂全凹陷

中橫公路宜蘭支線台7甲線6.8公里處，今天下午將近4時發生落石坍方，幾顆巨大落石如雨落下，砸中剛好要經過的貨車，副駕駛座...

台中26歲女與2女兒命喪火窟 前夫認屍淚崩、男友痛哭

台中市大里區今凌晨傳火警，造成26歲林女和分別為5、7歲的女兒罹難。檢察官今晚6時許抵市殯相驗遺體，林女的前夫認屍時，看...

台中大里民宅燒死母女3人…5歲女兒焦黑難辨 檢比對DNA查身分

台中市大里區民宅今天凌晨大火，26歲林姓女子與7歲、5歲大的女兒喪生火窟，檢察官今傍晚與法醫、家屬在台中殯儀館相驗，其中...

男子貪看美景險象環生 外埔忘憂谷竟然離奇摔落溝渠

47歲男性今天傍晚前往台中市外埔忘憂谷旅遊，疑似不慎掉落甲后稻香自行車道旁，約1.5公尺深的大水溝內，台中市消防局獲報後...

不爽檢舉達人…花坊擺喪用靈獅跑馬燈罵「吃飽太閒」 基隆警令清除

基隆暖暖區某花坊不滿屢遭檢舉違規，在騎樓擺喪用白色靈獅搭配跑馬燈罵檢舉達人「吃飽太閒」。網友將影片上傳社群，引起議論。警...

防護網攔不住？中橫宜蘭支線落石砸車1死1傷 工務段說明原因

中橫公路宜蘭支線台7甲線今天下午發生落石砸車，貨車副駕駛座男子慘死、駕駛傷重送醫，該邊坡有防護網，為何攔不住落石？公路局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。