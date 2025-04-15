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積欠600萬賭債新北男遭押走痛毆 母接勒贖電話報警抓人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市23歲莊男日前因線上博弈積欠600萬元賭債，債主24歲林男12日討債未果竟夥同2名友人將莊男押至士林區，以皮帶及木棍毆打並向莊母索討600萬。新莊警獲報8小時逮捕林男等3人，詢後依妨害自由、擄人勒贖及傷害罪送辦，林男遭羈押禁見。

據了解，23歲莊姓男子平時沉迷線上博弈，但因屢賭屢輸積欠24歲林男600萬元賭債。上週六（12日）林男找來28歲褚男及18歲李男，約莊男至北市一間餐廳餐敘，莊男依約開車前往，席間林男向莊男討要債務，但莊男因還不出錢被林男等3人押上車，載往士林區一間民宅軟禁，還以皮帶及木棍施打，並用莊男之手機撥給莊男母親，要求莊母償還600萬元債務。

莊母接獲電話立即報警，新莊警獲報調閱沿途監視器，發現犯案車輛停在台北市士林區一帶之停車場，立即會同士林警方在車輛現場埋伏，待林男等3人下來停車場後立即將3人逮捕，並於租屋處救出遭毆打軟禁之莊男，警方還查扣手銬、球棒及開山刀等證物。

警詢時林嫌等人表示因賭債問題才會犯案，但警方認為另有隱情，詢後依妨害自由、擄人勒贖及傷害罪移送，林男經士林法院裁定收押禁見，警方也將持續追查確切案發原因。

警方衝進士林這間民宅，發現被拘禁毆打的莊男。記者黃子騰／翻攝
警方衝進士林這間民宅，發現被拘禁毆打的莊男。記者黃子騰／翻攝
警方查扣林男等人犯案工具。記者黃子騰／翻攝
警方查扣林男等人犯案工具。記者黃子騰／翻攝
林男等3人被移送法辦。記者黃子騰／翻攝
林男等3人被移送法辦。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 討債

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