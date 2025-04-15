高雄通學步道旁出車禍 國中生放學騎腳踏車受傷送醫

高雄前鎮區瑞祥國小前今天下午發生車禍，附近1名高中的學生準備騎腳踏車回家，經過國小側門，與騎機車的婦人出車禍，學生身上多處擦傷，送阮綜合醫院急救。確實肇事原因由警方調查中。

今天下午4時17分，高雄市消防局據報，前鎮區瑞祥國小側門發生車禍，救護人員趕赴車禍現場，發現是附近瑞祥高中附設國中部學生，與騎機車的婦人出車禍，雙雙人車倒地，學生身上多處擦傷。

據了解，13歲的國中男生騎腳踏車沿崗山中街西往東方向行駛，向左偏行至對向車道，撞上吳姓婦人（69歲）的機車，雙2人受傷倒地，警消到場將他們送阮綜合醫院治療，無生命危險。

高雄市前鎮區班超路附近有國小、高中學校，由於偶傳車禍，家長常擔心學生通學的交通安全，學校也爭取改善通學步道。