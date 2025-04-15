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高雄通學步道旁出車禍 國中生放學騎腳踏車受傷送醫
高雄前鎮區瑞祥國小前今天下午發生車禍，附近1名高中的學生準備騎腳踏車回家，經過國小側門，與騎機車的婦人出車禍，學生身上多處擦傷，送阮綜合醫院急救。確實肇事原因由警方調查中。
今天下午4時17分，高雄市消防局據報，前鎮區瑞祥國小側門發生車禍，救護人員趕赴車禍現場，發現是附近瑞祥高中附設國中部學生，與騎機車的婦人出車禍，雙雙人車倒地，學生身上多處擦傷。
據了解，13歲的國中男生騎腳踏車沿崗山中街西往東方向行駛，向左偏行至對向車道，撞上吳姓婦人（69歲）的機車，雙2人受傷倒地，警消到場將他們送阮綜合醫院治療，無生命危險。
高雄市前鎮區班超路附近有國小、高中學校，由於偶傳車禍，家長常擔心學生通學的交通安全，學校也爭取改善通學步道。
高雄市政府獲中央補助1300萬元，在前鎮區瑞祥國小與瑞祥高中附近，改善通學步道增設護欄，今年1月完工。工程完工後，營造商移除工程護欄，隔天凌晨天未亮，便有1輛小貨車迎面撞上通學步道剛完工的護欄，幸好當時還不到學生上學時段，未造成學生受傷。
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