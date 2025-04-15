新竹女大生與台南女網友相約汽車旅館 隔夜兩人雙亡

新竹18歲女大生與台南永康34歲女網友13日相約投訴台南新營的汽車旅館，過了退房時間沒出門、旅館人員察看發現兩人在車上明顯死亡。車內有書信，沒有外力介入跡象，警方懷疑情緒問題造成。

新營警分局初步研判，兩人疑都有情緒問題，有無其他案情正在調查。警方表示，獲報轄區汽車旅館有2人疑似輕生死亡，派出所員警到場見2名女子在車內身體僵硬，有一封書信及手機、藥袋。身分證件顯示是家住永康的34歲女子及新竹的18歲女大生。

警方初步調查，2人並無親友，疑似在網路認識，因遭遇同樣問題深談，相約13日在新營區碰面前往汽車旅館投宿。女大生信中沒提到感情、經濟或家庭因素，警方初判無外力介入，已通知家屬認屍，並擇期相驗釐清動機及死因。

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