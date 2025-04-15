桃園化工廠反應槽竄濃煙 消防撲滅、無受傷受困

桃園市大園區今天下午發生工廠火警，消防局到場發現是工廠的丙烯酸與環氧樹酯反應槽不斷竄出濃煙，廠方無人員受傷受困，狀況在下午3時33分解除，事故原因及財務損失待調查。

桃園市消防局下午1時8分接獲報案指出，大園區大工路一處化工廠鐵皮結構廠房發生火警，消防局立即調派附近消防分隊，共消防人員77名、消防車34輛、救護車2輛前往救災。

消防局指出，消防人員到場發現，現場為地上3層、地下1層的鋼筋混凝土加上鐵皮結構建築物，初步了解現場無火勢，確認為3樓丙烯酸與環氧樹酯反應槽冒出濃煙，下午3時33分現場狀況解除，後續交由北區環境事故專業技術小組處理。

桃園市消防局表示，廠商第一時間立即疏散29名員工，無人員受困，至於財務損失及起火原因有待後續調查。