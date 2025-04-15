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國道1號楠梓交流道槽車起火 駕駛急跳車躲過一劫

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光／高雄即時報導

國道1號北上楠梓交流道往仁武方向匝道今天中午11時許發生槽車起火燃燒的意外，槽車駕駛發現車輛不斷冒出黑煙後，急忙停靠路邊正準備下車查看，沒想到車頭連接處與輪胎間突然起火燃燒，火花還不斷從車體掉落路面，釀成楠梓交流道嚴重回堵，所幸事故未造成人員傷亡。

槽車起火事故發生在今天上午11時10分左右，槽車駕駛發現車輛異常，才準備從國道1號北上356公里處楠梓交流道下平面道路查看，在通過往仁武方向匝道時，車輛已經不斷竄出濃煙，駕駛只好立即停車準備查看，沒想到一停下便竄出火勢，駕駛立即下車逃生。

槽車起火位置疑似是車頭連接處，因管線破裂造成車輛動力系統的油料外洩，又因高溫才造成輪胎起火燃燒，火星還燒到路面，就連前來處理的高速公路拖吊車眼看槽車起火都不敢靠近，所幸火勢不到數分鐘之內就被趕來的消防人員撲滅。

所幸槽車並非運送危險化學物品，而是運載水泥，但事故仍造成下楠梓交流道嚴重回堵，不少車輛只能跨越槽化線繞開起火的槽車，更有許多車輛怕槽車爆炸而不敢前進，所幸事故未造成人員傷亡，並在1小時後排除。

國道1號楠梓交流道槽車起火，所幸並非槽體內容物燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號楠梓交流道槽車起火，所幸並非槽體內容物燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號楠梓交流道槽車起火，所幸並非槽體內容物燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號楠梓交流道槽車起火，所幸並非槽體內容物燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝

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