兄弟倆同車遇警盤查竟報相同個資 哥通緝身分露餡了

桃園市觀音區24歲董姓男子昨晚開車載弟弟外出，因車燈未開被警方攔查，董男謊報弟弟身分試圖掩人耳目，但當員警盤查其弟弟時，發現兩人竟報出同樣的身分證號，董男的謊言當場被戳破，警方隨即查出他是一名侵占通緝犯，詢後依法解送歸案。

為打擊犯罪，大園警方近期執行雷霆除暴專案勤務，針對轄內旅賓館、電子遊藝場、KTV等特種場所，進行密集性臨檢查察，並加強巡邏路檢攔查，取締惡性交通違規，藉此遏止不法情事，打擊黑幫組織犯罪氣焰。

大園分局觀音分駐所昨晚執行巡邏勤務時，在大觀路三段上發現一輛小客車行駛於路中未開大燈，員警見狀上前攔查，董姓駕駛雖能流利地報出身分證及相關年籍資料，但卻神色慌張，一直想往死角移動，令員警覺得相當可疑。