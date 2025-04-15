兄弟倆同車遇警盤查竟報相同個資 哥通緝身分露餡了
桃園市觀音區24歲董姓男子昨晚開車載弟弟外出，因車燈未開被警方攔查，董男謊報弟弟身分試圖掩人耳目，但當員警盤查其弟弟時，發現兩人竟報出同樣的身分證號，董男的謊言當場被戳破，警方隨即查出他是一名侵占通緝犯，詢後依法解送歸案。
為打擊犯罪，大園警方近期執行雷霆除暴專案勤務，針對轄內旅賓館、電子遊藝場、KTV等特種場所，進行密集性臨檢查察，並加強巡邏路檢攔查，取締惡性交通違規，藉此遏止不法情事，打擊黑幫組織犯罪氣焰。
大園分局觀音分駐所昨晚執行巡邏勤務時，在大觀路三段上發現一輛小客車行駛於路中未開大燈，員警見狀上前攔查，董姓駕駛雖能流利地報出身分證及相關年籍資料，但卻神色慌張，一直想往死角移動，令員警覺得相當可疑。
結果當員警盤查車內另一名乘客時，發現他報的身分證號及個人資料，竟和董男一模一樣。董男見事跡敗露，於是坦承謊報弟弟的身分，警方查出董男是一名侵占通緝犯，當場將他逮捕帶回派出所，詢問後依法解送桃園地檢署歸案。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言