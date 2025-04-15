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影／闖紅燈...宜警狂追15公里逮毒犯 網大讚所長霸氣破窗好帥

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭警方昨深夜在市區執行勤務，發現一輛車闖紅燈不服攔檢，還加速逃逸，巡邏車沿路廣播狂追15公里，並通報警網支援，嫌犯自知難逃停車卻拒不下車，此時派出所所長衝上前持警棍敲窗、腳踹玻璃、拉人下車上銬，一氣呵成逮人動作超霸氣，網友不禁大讚「好帥」！

警方表示，礁溪警分局三城派出所所長陳建宏與四城所警員王銘賢昨天深夜執行巡邏勤務，發現一輛自小客車違規闖紅燈，立即上前示意停車受檢，該車未依指示停車，反而加速逃逸，員警隨即開啟警示燈及警報器追捕，並大喊礁溪協天…，請求加派警力支援。

未料，該車從宜蘭市中山路一路往南竄逃，繞到市區外環道路及偏遠堤防道路，最後在宜蘭市大坡路一段100號前，嫌犯看到前方支援警車抵達，前後被包夾已無路可逃，把車輛停靠路邊。

所長陳建宏一個箭步上前，持警棍敲裂駕駛車窗、右腳大踹車窗玻璃，嫌犯竟還不下車，陳建宏接著把駕駛拖出車外，22歲黃嫌最後被壓制在地，23歲副駕駛何男也一併被逮捕送辦。

警方今天公布追捕畫面，當時支援員警趕到時，這位所長已經把嫌犯壓制上銬，前後動作迅速，網友大讚「超霸氣」、「好帥，大快人心」、「平常有訓練」。

警方在嫌犯車內起出65包待化驗的毒品咖啡包及7公克愷他命等違禁品，兩名嫌犯涉毒品等前科，全案依違反毒品危害防制條例，移送宜蘭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

所長打開車門，把駕駛拖出車外並上銬。 圖／警方提供
所長打開車門，把駕駛拖出車外並上銬。 圖／警方提供
右腳踹窗，喝令嫌犯出來。圖／警方提供
右腳踹窗，喝令嫌犯出來。圖／警方提供
派出所所長衝上前，持警棍敲窗。圖／警方提供
派出所所長衝上前，持警棍敲窗。圖／警方提供
警方在嫌犯車內起出65包待化驗的毒品咖啡包及7公克愷他命等違禁品。圖／警方提供
警方在嫌犯車內起出65包待化驗的毒品咖啡包及7公克愷他命等違禁品。圖／警方提供
嫌犯被依違反毒品危害防制條例，移送宜蘭地檢署偵辦。圖／警方提供
嫌犯被依違反毒品危害防制條例，移送宜蘭地檢署偵辦。圖／警方提供
派出所所長衝上前，持警棍敲窗。圖／警方提供
派出所所長衝上前，持警棍敲窗。圖／警方提供
所長開車門，把駕駛拖出車外。圖／警方提供
所長開車門，把駕駛拖出車外。圖／警方提供

宜蘭 毒品 闖紅燈

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