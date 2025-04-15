台中惡火26歲母與2幼女成焦屍 家屬哭她情路坎坷但獨立又孝順

台中市大里區民宅今凌晨傳火警，造成26歲林母和分別為5、7歲的女兒罹難。林女的阿姨表示，林女很獨立、孝順，命運坎坷，16歲生子就打零工拉拔孩子長大，後認識前夫生2幼女，離異後，靠工廠當作業員養活2幼女，沒想到命喪火窟。

台中市消防局今天凌晨0時10分獲報，大里區中興路一段216巷內發生民宅火警，立即派遣7個分隊前往搶救；到場發現為連棟透天厝，且傳有人員受困，經撲滅火勢進入搜索，在3樓寢室內以發現3名罹難者，分別是林女及其7歲、5歲的女兒。

據了解，林女雖與前夫離婚，但仍保有良好的關係，前夫平時也會協助接送女兒上幼兒園，此次火警發生地透天厝為林女的黃姓男友家，事發時男友疑似還未返家，逃過一劫，然而林女和兩個孩子卻成焦屍。

罹難林女的阿姨表示，喪生火場的林女命運坎坷，林女相當獨立，很孝順，不喜歡麻煩別人，16歲就生下長子（目前就讀小學四年級），她就打零工，把孩子拉拔長大，後來又認識前夫，分別生下5、7歲的女兒，離異後，長子由林女的母親帶，她則靠著在工廠當作業員、政府補助養活2名女兒。