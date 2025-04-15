又見火燒車！國3後龍段濃煙沖天 貨車起火全毀

國道3號南下124.8K位在苗栗縣後龍大山交流道附近路段，今天中午12點多發生一起火燒車事故，現場1輛小貨車不明原因起火，火勢相當猛烈、濃煙沖天，幸未釀人員傷亡；事發後，國道警察第二大隊及苗栗縣消防局均派人車到場處理。

國道警方表示，46歲羅姓駕駛行駛中察覺車子有異狀旋即停靠路肩，緊接著車輛就不明原因起火，且延燒迅速，消防車到前已整輛車陷入火海。

這起火燒車事故幸未波及其他用路人，也未影響後方車流，已於下午1點12分左右排除，全線恢復通行。