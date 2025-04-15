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又見火燒車！國3後龍段濃煙沖天 貨車起火全毀

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道3號南下124.8K位在苗栗縣後龍大山交流道附近路段，今天中午12點多發生一起火燒車事故，現場1輛小貨車不明原因起火，火勢相當猛烈、濃煙沖天，幸未釀人員傷亡；事發後，國道警察第二大隊及苗栗縣消防局均派人車到場處理。

國道警方表示，46歲羅姓駕駛行駛中察覺車子有異狀旋即停靠路肩，緊接著車輛就不明原因起火，且延燒迅速，消防車到前已整輛車陷入火海。

這起火燒車事故幸未波及其他用路人，也未影響後方車流，已於下午1點12分左右排除，全線恢復通行。

國道警方也呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

這起火燒車事故幸未釀人員傷亡，也未波及其他用路人，目前現場已排除，全線恢復通行。圖／警方提供
這起火燒車事故幸未釀人員傷亡，也未波及其他用路人，目前現場已排除，全線恢復通行。圖／警方提供
這起火燒車事故幸未釀人員傷亡，也未波及其他用路人，目前現場已排除，全線恢復通行。圖／警方提供
這起火燒車事故幸未釀人員傷亡，也未波及其他用路人，目前現場已排除，全線恢復通行。圖／警方提供

國道 火燒車

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