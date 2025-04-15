台中大里惡火3死…幼女曾身上有傷 社會局回應了

台中市大里區中興路一段一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子與她的2幼女葬生火場。社會局表示，林女與2名女兒為社會局服務對象，具福利身分，領有相關補助，社工定期追蹤孩子受照顧情形，並召開家屬會議，希望提升家長的親職教養功能。

社會局指出，近期一次接獲通報孩子身上有傷，經訪視相關人員及驗傷，確認為玩耍時不慎跌倒造成擦挫傷，非受暴導致。火災發生後，社工已聯繫關懷家屬，若後續有喪葬或經濟需求，將協助連結資源。

林女的住處是林女的黃姓男友家，男友家是二層透天屋加蓋成3樓，並同時擁有21、23號兩戶，當時兩戶的1、2樓沒有火勢，3樓則是一片火海，林女和兩幼女則是住在23樓後側，被發現時都已被燒的炭化，火勢非常凶猛。

據調查，林女的黃姓男友家中賣豬肉，前夫也是大里人，案發時他們接到消息都立即趕到，但已難挽回。林女前夫更是悲痛的一度蹲在地上掩面哭泣，難以接受這個事實。據了解，林女雖已離婚，但與前夫仍共同照顧小孩，前夫也經常一早來接小孩上幼兒園。