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男子行車糾紛爆打老翁 40分鐘後離奇追撞砂石車頭顱破裂亡
南投縣楊姓男子昨天上午在南投縣名間鄉因為行車糾紛，竟攔車痛毆70多歲陳姓老翁，不到1小時，他在國道3號221.4公里處北向路段，高速追撞砂石車，轎車車頭卡在砂石車底，頭顱破裂死亡，老翁到派出所報案後，看新聞才知楊男已經車禍死亡。
國道3號南投路段北上車道，昨天上午9時40分發生白色轎車追撞砂石車車禍，砂石車和轎車都在路肩，原以為是轎車撞上停放路肩的砂石車，警方調查，才知是白色轎車高速追撞行駛外側車道砂石車，因為衝擊力太大，砂石車被推著向右偏移，砂石車駕駛以為爆胎停靠路肩，才發現車後方卡著一輛白色轎車，車頭嚴重變形。
南投縣消防局和國道警方經由拖吊車協助，才將轎車拉出砂石車底，並破壞轎車車門救出楊姓駕駛，不過，他頭顱破裂已無呼吸心跳，送醫急救宣告不治。
昨天上午9時，楊姓男子開車行經名間鄉出林虎路時，一輛白色吉普車從加油站駛出左轉，兩車差點發生碰撞，楊姓男子相當不滿，加速超前攔住吉普車，打開吉普車門，毆打駕駛陳姓老翁。後來楊男離開走到一半，又折回想再打第二次，老翁用拐杖擋下，楊男搶過拐杖，丟到另一邊的農地，直到加油站員工趕來制止，他才開車離去。
陳姓老翁遭毆打，由家人帶到醫院治療驗傷，到派出所控告楊男傷害、強制、恐嚇等罪，做完筆錄回家，看新聞得知國道3號發生轎車追撞砂石車車禍，仔細一瞧發現肇事轎車，就是攔停他的白色轎車，才得知楊男已在車禍中死亡。
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