快訊

台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

男子行車糾紛爆打老翁 40分鐘後離奇追撞砂石車頭顱破裂亡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣楊姓男子昨天上午在南投縣名間鄉因為行車糾紛，竟攔車痛毆70多歲陳姓老翁，不到1小時，他在國道3號221.4公里處北向路段，高速追撞砂石車，轎車車頭卡在砂石車底，頭顱破裂死亡，老翁到派出所報案後，看新聞才知楊男已經車禍死亡。

國道3號南投路段北上車道，昨天上午9時40分發生白色轎車追撞砂石車車禍，砂石車和轎車都在路肩，原以為是轎車撞上停放路肩的砂石車，警方調查，才知是白色轎車高速追撞行駛外側車道砂石車，因為衝擊力太大，砂石車被推著向右偏移，砂石車駕駛以為爆胎停靠路肩，才發現車後方卡著一輛白色轎車，車頭嚴重變形。

南投縣消防局和國道警方經由拖吊車協助，才將轎車拉出砂石車底，並破壞轎車車門救出楊姓駕駛，不過，他頭顱破裂已無呼吸心跳，送醫急救宣告不治。

昨天上午9時，楊姓男子開車行經名間鄉出林虎路時，一輛白色吉普車從加油站駛出左轉，兩車差點發生碰撞，楊姓男子相當不滿，加速超前攔住吉普車，打開吉普車門，毆打駕駛陳姓老翁。後來楊男離開走到一半，又折回想再打第二次，老翁用拐杖擋下，楊男搶過拐杖，丟到另一邊的農地，直到加油站員工趕來制止，他才開車離去。

陳姓老翁遭毆打，由家人帶到醫院治療驗傷，到派出所控告楊男傷害、強制、恐嚇等罪，做完筆錄回家，看新聞得知國道3號發生轎車追撞砂石車車禍，仔細一瞧發現肇事轎車，就是攔停他的白色轎車，才得知楊男已在車禍中死亡。

楊姓男子駕駛白色轎車和吉普車發生行車糾紛，攔車暴打陳姓老翁。圖／民眾提供
楊姓男子駕駛白色轎車和吉普車發生行車糾紛，攔車暴打陳姓老翁。圖／民眾提供
楊姓男子駕駛白色轎車（中）和吉普車發生行車糾紛，攔車暴打陳姓老翁。圖／民眾提供
楊姓男子駕駛白色轎車（中）和吉普車發生行車糾紛，攔車暴打陳姓老翁。圖／民眾提供
白色轎車在國道3號追撞砂石車，轎車車頭嚴重變形，駕駛楊姓男子頭顱破裂死亡。圖／民眾提供
白色轎車在國道3號追撞砂石車，轎車車頭嚴重變形，駕駛楊姓男子頭顱破裂死亡。圖／民眾提供

南投縣 砂石

延伸閱讀

轎車經高雄仁武區刷倒一排機車 12米大巷道肇事卻逃逸

台61離奇車禍畫面曝！重機逆向飆速對撞轎車 騎士當場死亡

國三南投路段嚴重車禍 轎車撞砂石車駕駛頭顱破裂慘死

影／基隆男酒駕狂飆釀追撞2車後翻覆 害同車友重傷送醫不治

相關新聞

台中惡火26歲母與2幼女成焦屍 家屬哭她情路坎坷但獨立又孝順

台中市大里區民宅今凌晨傳火警，造成26歲林母和分別為5、7歲的女兒罹難。林女的阿姨表示，林女很獨立、孝順，命運坎坷，16...

又見火燒車！國3後龍段濃煙沖天 貨車起火全毀

國道3號南下124.8K位在苗栗縣後龍大山交流道附近路段，今天中午12點多發生一起火燒車事故，現場1輛小貨車不明原因起火...

男子行車糾紛爆打老翁 40分鐘後離奇追撞砂石車頭顱破裂亡

南投縣楊姓男子昨天上午在南投縣名間鄉因為行車糾紛，竟攔車痛毆70多歲陳姓老翁，不到1小時，他在國道3號221.4公里處北...

台中大里惡火3死…幼女曾身上有傷 社會局回應了

台中市大里區中興路一段一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子與她的2幼女葬生火場。社會局表示，林女與2名女兒為社會局服...

台南亞太工業區火燒13棟 災民控消防來遲又不積極滅火

台南永康亞太工業區火災受災戶向聯合報投訴，指上月底火警原只1棟燃燒，竟延燒13棟1人死亡。是因消防員來了100多人，卻只...

機車接送風險高 民團籲：改善校門口亂象降低兒童事故

新北市去年0至12歲兒童雖無交通事故死亡案例，仍有多達1163人受傷，其中乘客占比最高、達75.3%，顯示家長接送過程風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。