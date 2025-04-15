機車接送風險高 民團籲：改善校門口亂象降低兒童事故

新北市去年0至12歲兒童雖無交通事故死亡案例，仍有多達1163人受傷，其中乘客占比最高、達75.3%，顯示家長接送過程風險不容忽視。靖娟基金會提醒，機車接送是兒童事故主因之一，呼籲家長務必配合學校動線規畫，並與校方合作改善校門口交通亂象，降低孩子受傷風險。

副市長陳純敬今主持道安會報時指出，新北市去年兒童交通事故以乘客比率最高，達75.3%，其次為行人15.3%、自行車7.3%；事故集中時段為下午4至6時、晚上6至8時與早上6至8時，事故地點則以交叉路口最為常見，占比52.9%。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，12歲以下孩童的通勤方式多以汽、機車為主，其中機車更占大宗，「根據我們觀察，兒童乘車事故中約八成與機車有關，機車屬於『肉包鐵』型運具，一旦發生碰撞，受傷機率極高。」她指出，幼兒園大班至小學一年級的孩童小腿長度約40公分，才勉強適合乘坐機車後座，年紀更小的孩子若乘坐機車，風險將進一步上升。

許雅荏強調，營造「安全通學環境」是預防兒童事故的關鍵，建議明確劃設學區範圍，讓駕駛人一進入就能放慢速度，並透過道路縮窄等工程手段「物理限速」；此外，也可參考南韓經驗，導入科技執法設備，如測速照相與違停監控，減少校園周邊交通風險。她也建議，公部門可以適度的下放一些權力給導護老師，讓導護老師可以有更多方式保護學生。

她也提到，許多校門口雖有規劃機車接送區，卻因動線設計不佳，讓孩子在人車混流的車道上下車，反而更危險，「不少家長為了保護孩子，卻直接違停、違規迴轉，甚至停在校門口，這樣的行為雖然出自好意，卻可能造成更大危險。」她呼籲家長務必配合學校的接送規畫，尤其在學期初制度有變化時應主動了解因應。