台南亞太工業區火燒13棟 災民控消防來遲又不積極滅火

台南永康亞太工業區火災受災戶向聯合報投訴，指上月底火警原只1棟燃燒，竟延燒13棟1人死亡。是因消防員來了100多人，卻只少數人在打火，其他「坐在旁邊看、吃宵夜或者走來走去」。住戶焦急要他們打火，他們卻說「要聽指揮官下令」。這事件延燒多日，官方和民間說法不一。

消防局長李明峰表示，消防員絕對會全力救火，沒想到「公親變事主」，他也感到非常無奈。李明峯指出，現在消防必須依規定安全準則行事，他相信第一線指揮官、消防員都很清楚。

投訴民眾表示，3月22日大火在隔壁發生，他們是鋼筋混凝土建築不會很快延燒，沒想到「帶走我們辛苦打拼的幾千萬財產，更讓我們在第一線，親眼見證了台南市政府消防局救災體系的荒謬與失職」。

他說，永康消防隊距火場不到5分鐘車程，他發現隔壁失火報案，「凌晨2點整報案，消防局卻聲稱「2點12分即抵達現場」。然而根據拍攝影像，從報案到消防人員真正投入行動「整整拖延了將近30分鐘」。火勢原本還未擴大，若能積極搶救，災情本可控制。遺憾因為現場不斷誤判與拖延，才導致火勢全面蔓延，釀成無可挽回的損失。

災民稱，許多消防只四處走動，「如同一群無頭蒼蠅，完全缺乏明確指揮與應變。救災不是應該分秒必爭嗎？現場卻看不到任何積極作為。我們有實際影片為證，證明當時根本沒有立即滅火」。而當晚共出動40輛消防車、大批人力，看似陣仗龐大，實際上真正投入救火的車輛卻寥寥可數。當鄰居焦急詢問：「為什麼不進去救火？」消防人員竟冷冷回應：「還沒接到上級命令。」

投訴者稱，消防局事後推託「風勢過大，導致火勢延燒」。然而根據現場影像與中央氣象署當天氣象資料，當時風速極低，「風勢助燃」的說法根本與事實不符。這樣的發言，不只是錯誤，更是試圖轉移焦點、推卸責任。令人無法接受。

消防局回應投訴指「延誤20分鐘救災」並非事實。報案時間「2時11分」，指揮中心12分派遣，永康分隊抵達現場時間2時20分，並無延誤救災情形。

消防局表示，民眾質疑「出動40輛車只出2水線」。這次火警共出動水箱車10輛、細水霧消防車2輛、小水箱3輛、水庫車7輛、化學車3輛、雲梯1輛其餘車輛10輛，共36輛。現場「正面出5水線、第三面及第四面出2水線、另有2台水箱車循環送水。