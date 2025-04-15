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大里民宅暗夜火警三死 台中消防局統計這時段死亡最多

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大里區民宅在今天凌晨發生火警，民宅內林女及其兩名幼女已成焦屍，台中市消防局統計，凌晨零時至清晨六時是住宅火警死亡人數最多的時段，提醒民眾在住家安裝住宅警報器，有助於提早發現火災

台中市消防局統計，住宅火災死亡人數在凌晨零時至清晨6時時段最多，當人們處於睡眠狀態時，對外界的視覺、觸覺及嗅覺都不甚靈敏，很難察覺火災初期的煙、熱、燒焦味，可藉由住警器偵知火災發生並發出警報聲響的功能，可輔助人們越早發現火災，進而越早通報119，採取滅火或逃生避難行動

消防局建議，民宅的居家臥室（就寢處）、樓梯走廊（避難通道）、客廳及廚房等處，都應裝設住宅用火災警報器。

另外，民眾應定期檢查自家的住警器，透過按壓測試鈕確認功能是否正常，定期清潔。當住警器指示燈閃滅，或連續間歇發出「嗶」的警報音時，有可能是因為電池電量不足，需立即更換電池。

消防局提醒，火災的避難逃生原則為「向下向外逃生」及「小火快逃，濃煙關門」。確認樓梯沒有任何煙霧時，才可以選擇走樓梯往下往外逃生。

當逃生路徑受濃煙阻礙時，一定要謹記「隨手關門」的觀念，透過關門防止火勢及濃煙侵入，改往火、煙、熱的反方向尋找相對安全空間，如離煙熱最遠的陽台或房間，房門必須是可以緊閉關上的木門，而非無法阻絕高溫、濃煙的塑膠門或玻璃門，讓自己處在一個相對安全的空間內避難，撥打119求援，記得詳細告知119待救人員的所在位置，等待消防人員救援。

台中市大里區中興路一處民宅凌晨火災，釀三死悲劇。圖／台中市消防局提供
台中市大里區中興路一處民宅凌晨火災，釀三死悲劇。圖／台中市消防局提供

台中市 火災 警報

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