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台中大里母女3人葬身火窟 消防專家：住警器一定要裝！

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大里區民宅在今天凌晨發生火警，住在3樓的林女及其兩名幼女已成焦屍，消防局正在釐清起火原因。消防專家林金宏提醒，民宅在凌晨發生火警，通常民眾仍在睡夢之中，強烈建議安裝住宅警報器，能提前預警，增加逃生機會。

消防專家林金宏表示，大里民宅的3死火警，目前起火原因不明，以3人燒成焦屍判斷，恐怕火場的火勢猛烈、蔓延快速，導致3人沒有逃生的機會，一般火勢會迅速延燒，會與現場隔間材質有關，若為一般傳統木板輕隔間，屬於易燃材質，易讓火勢擴大，現今裝潢多選用矽酸鈣板、石膏板、纖維板、水泥板等耐火材質，延緩火勢蔓延速度。

林金宏說，「強烈建議裝設住宅警報器」，凌晨暗夜民宅火警發生時，不論起火原因為何，通常民眾都在睡夢之中，不容易第一時間發現起火，被火勢驚醒時，通常火勢已燃燒一段時間，錯失逃生的黃金時間，住警器可在第一時間發出警示，提前因應。

林金宏建議，另外民眾要事先學習火災應變技巧與知識，才能在火場中迅速判斷，火勢大小，是否可以自行拿滅火器滅火，或是要關門阻擋濃煙進入，以及現場逃生出入口、樓梯位置等逃生路線等，增加逃生、獲救機會。

台中市消防局統計，「凌晨零時至清晨6時」是住宅火警死亡人數最多的時段，人睡眠時對外界的視覺、觸覺及嗅覺都不甚靈敏，很難察覺火災初期的煙、熱、燒焦味，可住警器偵知火災發生，發出警報聲響的功能，可輔助人們越早發現火災，進而越早通報119並採取滅火或逃生避難行動。

台中市大里區中興路一段一處民宅在今天凌晨零時許發生火警，住在民宅3樓鐵皮加蓋的林姓女子（27歲）與她的2幼女（7歲、5歲）葬生火場，該民宅為林女男友住家，現場是2樓透天民宅，3樓為鐵皮加蓋，3人被發現時，已嚴重炭化，消防局火調科正釐清起火原因。

台中市大里區中興路民宅在今天凌晨火警，釀林女及其兩名幼女喪生。圖／台中市消防局提供
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台中市 火災

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