快訊

台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

教養子女不當施虐 專家建議「停看聽」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

衛福部15日邀請專家分享教養小孩經驗，盼家長多點耐心、建立親子相處模式，了解嬰幼兒背後哭鬧原因。（中央社）
衛福部15日邀請專家分享教養小孩經驗，盼家長多點耐心、建立親子相處模式，了解嬰幼兒背後哭鬧原因。（中央社）
「家長對嬰幼兒容易因教導作息不順而施虐，應該建立正確教養模式！」衛福部15日舉行記者會，邀請教養專家分享照顧嬰幼兒建議。教養專家楊珮璉盼家長以「停」、「看」與「聽」，並能適當表達壓力與尋求支援，以減少教養產生的不耐；柚子醫師陳木榮則盼家長學習情緒管理，若親子可能有特殊疾病，也要盡快就醫諮詢。

家長欠缺教養知能

衛福部保護司司長張秀鑾表示，根據統計，我國近年嬰幼兒受虐比率約為千分之二，已成長為五年前的1.2倍，這些案件超過9成發生在家庭內，施虐者則有8成是父母，遭受不當對待類型則以身體不當對待或疏忽照顧為多，顯示嬰幼兒不當對待大多發生於受家長照顧管教期間。

發生原因則以處理嬰幼兒生活規範、作息、飲食問題占52%最高，其次為不耐嬰幼兒哭鬧（18%）、獨留及教養知能不足（15%）等，這與現場育有6歲以下孩童家長代表所陳述最頭痛的育兒情境不謀而合，顯示如何因應及管教嬰幼兒的日常生活作息、飲食如廁、規範建立、頻繁哭鬧等，是挑戰家長的難題。

理解哭鬧背後原因

台灣適性發展促進會楊珮璉副秘書長分享說，無論是產後憂鬱的新手媽媽、全職照顧卻因孩子作息問題爆炸的家長，透過「停-停止自責、看-看見孩子的需求與發展、聽-聽取正向建議與支持」3步驟，可逐步建立親子相處與孩子的作息行為模式，也適時表達照顧壓力與尋求定時支援，而重拾教養的信心。

醫師陳木榮（柚子醫師）則建議家長，可以從認識自己的寶寶做起，理解哭鬧跟行為背後表達的需求，並學習及實踐相關育兒親職及情緒管理技巧，當孩子或家長有特殊身心病徵時，也應積極向外尋求治療。衛福部期待，家長能理解及尊重每個孩子不同的需求與發展，用適切的方式回應及對待他們。

【更多精采內容，詳見

衛福部 親子 醫師

延伸閱讀

近5年嬰幼兒受虐比率激增 衛福部公布家長「抓狂」原因

關稅變數升溫！川普政策打亂節奏 專家：掌握反向、美元、ETF三關鍵

華府智庫專家：美關稅重拳促北京重燃入CPTPP興趣

人民幣走勢變化 專家不同調

相關新聞

台中惡火26歲母與2幼女成焦屍 家屬哭她情路坎坷但獨立又孝順

台中市大里區民宅今凌晨傳火警，造成26歲林母和分別為5、7歲的女兒罹難。林女的阿姨表示，林女很獨立、孝順，命運坎坷，16...

又見火燒車！國3後龍段濃煙沖天 貨車起火全毀

國道3號南下124.8K位在苗栗縣後龍大山交流道附近路段，今天中午12點多發生一起火燒車事故，現場1輛小貨車不明原因起火...

男子行車糾紛爆打老翁 40分鐘後離奇追撞砂石車頭顱破裂亡

南投縣楊姓男子昨天上午在南投縣名間鄉因為行車糾紛，竟攔車痛毆70多歲陳姓老翁，不到1小時，他在國道3號221.4公里處北...

台中大里惡火3死…幼女曾身上有傷 社會局回應了

台中市大里區中興路一段一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子與她的2幼女葬生火場。社會局表示，林女與2名女兒為社會局服...

台南亞太工業區火燒13棟 災民控消防來遲又不積極滅火

台南永康亞太工業區火災受災戶向聯合報投訴，指上月底火警原只1棟燃燒，竟延燒13棟1人死亡。是因消防員來了100多人，卻只...

機車接送風險高 民團籲：改善校門口亂象降低兒童事故

新北市去年0至12歲兒童雖無交通事故死亡案例，仍有多達1163人受傷，其中乘客占比最高、達75.3%，顯示家長接送過程風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。