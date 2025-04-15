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新北3歲童頭臉現血痕疑遭虐 保母竟稱：男童自己抓傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市驚傳疑似虐童案。1名3歲男童去年交由56歲郭姓保母照顧，不料家長今年2月發現兒子臉部及頭部有傷口，懷疑被郭姓保母毆打憤而報警。郭女警詢時供稱男童情緒狀況不佳，可能是自己抓傷導致臉部紅腫，警方詢後將郭女依傷害罪嫌送辦。

據了解，男童父親江男去年（2024年）8月將3歲兒子委託給郭女照顧，雙方約定每月托育費1萬4千元。但不久後江男卻發現兒子身上時常出現莫名傷痕，詢問郭姓保母時均表示是男童情緒不穩自己抓傷自己。

今年2月21日江男接到郭姓保母通知兒子受傷，焦急趕往將兒子帶回，驚見兒子頭部有明顯腫塊及傷口，臉上還出現紅腫及血痕，江男比對後發現兒子臉上的血痕與愛的小手痕跡相似，懷疑兒子遭郭女打傷。江男立刻停止托育並要求郭女解釋，但郭女卻僅表示可以驗傷就未回應，江男憤而帶兒子驗傷並提告。

警方獲報後通知郭姓保母到案說明，郭女警詢時稱男童情緒狀況不佳，過程中可能抓傷自己導致臉部紅腫。警方詢後於3月11日將郭女依傷害罪送辦，新北市社會局獲報後也已介入調查，確切案情仍待警方及社會局調查釐清。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市驚傳男童疑似遭保母虐傷。圖／AI生成
新北市驚傳男童疑似遭保母虐傷。圖／AI生成

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