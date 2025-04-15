高雄港菲律賓漁工酒後落海 自己游2.5公里到對岸獲救

高雄市旗津區今天傳出外籍漁工酒後落海，高雄港務消防隊與高雄市消防局派員潛水搶救，卻找不到人，後來他竟游了2.5公里，自行游上岸，虛驚一場。

今天清晨6時許，消防署港務消防大隊高雄港隊接獲通報，在高雄市旗津區渡船巷前方水域，疑有1名菲律賓籍漁工落海失蹤，高雄港隊出動6車11人、高雄市消防局支援2車5人和1艘救生艇趕赴搶救。

消防隊員潛水在漁船船縫間搜救，卻一直找不到落水漁工，直到上午8時左右，獲悉落水漁工游泳到高雄港第115號碼頭，要自行游上岸。