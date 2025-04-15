影／天降雞蛋砸車 岡山天第大樓住戶空拋異物嚇壞路過者

高雄市岡山區昨天下午有民眾開車路過新樂街時，突然汽車遭空中飛來的異物砸中，民眾嚇壞下車查看才發現竟然是雞蛋，蛋殼蛋液四濺，氣得報警，怒斥若砸到行人恐釀傷害，警方獲報到場鎖定岡山第一高樓「天第大樓」住戶設有嫌疑，將通知涉嫌人到案說明。

岡山警分局調查，民眾昨下午2點20分行經新樂街與成功路口停等紅綠燈時，遭到從一旁天第大樓墜下的雞蛋砸中車輛，不過雞蛋並非直接砸中小客車，而是先砸中前方另一輛停等紅燈的小貨車車斗，隨後雞蛋炸裂、蛋液四濺，才波及後方民眾的自小客車。

警方同步通知受害的小貨車主，不過小貨車主自認沒事、不報案，但受波及的自小客車車主鄭姓女子拜託警方協助抓出是誰所做，因為若空中拋物砸中的不是車輛而是路過行人，恐怕會造成人員傷亡，鄭女也怒斥「到底是哪間住戶這麼沒水準」要求天第大樓管委會給交代。

據了解，岡山天第大樓為岡山第一高樓，樓高24層，屋齡已30年，戶數更多達近300戶，因出入人員複雜，居住不少小家庭、外籍移工，過去還層警方還需過濾排查可能涉嫌的行為人。