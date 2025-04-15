快訊

窮到差點只能國中畢…貧苦妹昔餓到暈倒 進台積電後人生逆轉

Switch 2預購超夯！台灣供貨量曝光 買這一款有望「首波開賣拿到貨」

戰俘中國兵現身！誤信抖音從軍發財夢 騙去俄羅斯打仗

影／天降雞蛋砸車 岡山天第大樓住戶空拋異物嚇壞路過者

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區昨天下午有民眾開車路過新樂街時，突然汽車遭空中飛來的異物砸中，民眾嚇壞下車查看才發現竟然是雞蛋，蛋殼蛋液四濺，氣得報警，怒斥若砸到行人恐釀傷害，警方獲報到場鎖定岡山第一高樓「天第大樓」住戶設有嫌疑，將通知涉嫌人到案說明。

岡山警分局調查，民眾昨下午2點20分行經新樂街與成功路口停等紅綠燈時，遭到從一旁天第大樓墜下的雞蛋砸中車輛，不過雞蛋並非直接砸中小客車，而是先砸中前方另一輛停等紅燈的小貨車車斗，隨後雞蛋炸裂、蛋液四濺，才波及後方民眾的自小客車。

警方同步通知受害的小貨車主，不過小貨車主自認沒事、不報案，但受波及的自小客車車主鄭姓女子拜託警方協助抓出是誰所做，因為若空中拋物砸中的不是車輛而是路過行人，恐怕會造成人員傷亡，鄭女也怒斥「到底是哪間住戶這麼沒水準」要求天第大樓管委會給交代。

據了解，岡山天第大樓為岡山第一高樓，樓高24層，屋齡已30年，戶數更多達近300戶，因出入人員複雜，居住不少小家庭、外籍移工，過去還層警方還需過濾排查可能涉嫌的行為人。

岡山警分局表示，空中拋物行為可依社會秩序維護法第63條第1項第6款規定，以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

岡山天第大樓住戶空拋異物砸中路過車輛，民眾氣憤報警並要求管委會給交代。記者巫鴻瑋／翻攝
岡山天第大樓住戶空拋異物砸中路過車輛，民眾氣憤報警並要求管委會給交代。記者巫鴻瑋／翻攝

岡山 車主 雞蛋

延伸閱讀

高雄天氣驟變！ 豪雨釀岡山1350戶斷電、陣風吹走帳篷

高雄岡山今凌晨千戶大停電 高壓電因大雨起火花燒斷線

美陸戰團推叢林作戰 台戰傷救護大樓新增叢林作戰模式

高雄楠梓大樓上午起火 1對夫婦及2對母女受傷急送醫

相關新聞

獨／台中母女3人葬生火場 男友因案須執行 火災原因指向「電線走火」

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩名分別7歲和5歲的幼女葬生火場。據了解，林女的住...

新北3歲童頭臉現血痕疑遭虐 保母竟稱：男童自己抓傷

新北市驚傳疑似虐童案。1名3歲男童去年交由56歲郭姓保母照顧，不料家長今年2月發現兒子臉部及頭部有傷口，懷疑被郭姓保母毆...

台中母女3人被火吞沒 現場位置曝光 諸多原因不利逃生

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩名分別7歲和5歲的幼女葬生火場。據了解，這場火來...

影／路面突見排氣管！新北倒楣騎士輾上摔車PO文「還溫溫的」

新北市34歲張男日前騎機車行經新莊區中環路時，路面上突然出現1個排氣管，張男反應不及前輪壓到排氣管導致失控摔車，後方28...

大里民宅暗夜火警三死 台中消防局統計這時段死亡最多

台中市大里區民宅在今天凌晨發生火警，民宅內林女及其兩名幼女已成焦屍，台中市消防局統計，凌晨零時至清晨六時是住宅火警死亡人...

教養子女不當施虐 專家建議「停看聽」

「家長對嬰幼兒容易因教導作息不順而施虐，應該建立正確教養模式！」衛福部15日舉行記者會，邀請教養專家分享照顧嬰幼兒建議。教養專家楊珮璉盼家長以「停」、「看」與「聽」，並能適當表達壓力與尋求支援，以減少教養產生的不耐；柚子醫師陳木榮則盼家長學習情緒管理，若親子可能有特殊疾病，也要盡快就醫諮詢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。