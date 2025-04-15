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影／高雄「猴子」爬上車 男坐引擎蓋一路行駛 路人傻眼

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳1段影片，1名男子竟坐在轎車的引擎蓋上，令路人稱奇。高雄警方調閱監錄影像證實其事，表示將依違反道路交通管理處罰條例，「以其他危險方式駕車」開罰。

網傳「男子坐在行駛中汽車引擎蓋上」的影片，發生在4月4日晚間10時許，地點為左營區富民路與至聖路口。貼網者留言，男子坐在引擎蓋上，看起來若無其事一樣，當下他愣了一下，真是傻眼。有人酸言回覆「高雄正常，大驚小怪」、「猴子爬到車上」。

高雄市警左營分局今天表示，警方檢視影片，這輛轎車行駛間，讓男子坐在轎車引擎蓋上，已違反道路交通管理處罰條例「汽車駕駛人以其他危險方式駕車」，可處罰6000元至3萬6000元罰鍰；另坐在引擎蓋上的男子則違反道交條例「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行」，可處500元罰鍰。

警方已調閱監視器影像，查明違規轎車車牌號碼，將通知相關行為人到案說明，查明事實，依法舉發，是否涉公共危險罪嫌，將函請橋頭地檢署查處。

高雄男子（紅圈處）坐在轎車引擎蓋，轎車若無其事一路行駛令路人傻眼。記者林保光／翻攝
高雄男子（紅圈處）坐在轎車引擎蓋，轎車若無其事一路行駛令路人傻眼。記者林保光／翻攝
高雄男子（紅圈處）坐在轎車引擎蓋，轎車若無其事一路行駛令路人傻眼。記者林保光／翻攝
高雄男子（紅圈處）坐在轎車引擎蓋，轎車若無其事一路行駛令路人傻眼。記者林保光／翻攝

影片 猴子 監視器

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