影／高雄「猴子」爬上車 男坐引擎蓋一路行駛 路人傻眼
網傳1段影片，1名男子竟坐在轎車的引擎蓋上，令路人稱奇。高雄警方調閱監錄影像證實其事，表示將依違反道路交通管理處罰條例，「以其他危險方式駕車」開罰。
網傳「男子坐在行駛中汽車引擎蓋上」的影片，發生在4月4日晚間10時許，地點為左營區富民路與至聖路口。貼網者留言，男子坐在引擎蓋上，看起來若無其事一樣，當下他愣了一下，真是傻眼。有人酸言回覆「高雄正常，大驚小怪」、「猴子爬到車上」。
高雄市警左營分局今天表示，警方檢視影片，這輛轎車行駛間，讓男子坐在轎車引擎蓋上，已違反道路交通管理處罰條例「汽車駕駛人以其他危險方式駕車」，可處罰6000元至3萬6000元罰鍰；另坐在引擎蓋上的男子則違反道交條例「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行」，可處500元罰鍰。
警方已調閱監視器影像，查明違規轎車車牌號碼，將通知相關行為人到案說明，查明事實，依法舉發，是否涉公共危險罪嫌，將函請橋頭地檢署查處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言