影／高雄「猴子」爬上車 男坐引擎蓋一路行駛 路人傻眼

網傳1段影片，1名男子竟坐在轎車的引擎蓋上，令路人稱奇。高雄警方調閱監錄影像證實其事，表示將依違反道路交通管理處罰條例，「以其他危險方式駕車」開罰。

網傳「男子坐在行駛中汽車引擎蓋上」的影片，發生在4月4日晚間10時許，地點為左營區富民路與至聖路口。貼網者留言，男子坐在引擎蓋上，看起來若無其事一樣，當下他愣了一下，真是傻眼。有人酸言回覆「高雄正常，大驚小怪」、「猴子爬到車上」。

高雄市警左營分局今天表示，警方檢視影片，這輛轎車行駛間，讓男子坐在轎車引擎蓋上，已違反道路交通管理處罰條例「汽車駕駛人以其他危險方式駕車」，可處罰6000元至3萬6000元罰鍰；另坐在引擎蓋上的男子則違反道交條例「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行」，可處500元罰鍰。