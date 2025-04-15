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台中母女3人被火吞沒 現場位置曝光 諸多原因不利逃生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩名分別7歲和5歲的幼女葬生火場。據了解，這場火來的快又急，消防人員到場時，火舌已往外竄，母女3人來不及逃生，等消防人員上到鐵皮加蓋的3樓，母女3人都已被燒成焦黑炭化。

據現場消防人員形容，母女3人是使用床墊，並無床架，消防人員上到3樓時，在床上的人身形較小，推測是小女兒母親和大女兒都在床邊的地上，大女兒靠近床腳，母親則倒在冰箱旁。

消防人員說，他們居住的23號3樓僅20多平方公尺，和相鄰的21號都陷入火場，總計燃燒面積約40平方公尺。據火調人員初步鑑識，23號前側並未裝設神明廳。

23號3樓現場有一處樓梯和2樓相通，也許因屋內易燃物多，火勢燃燒迅速，屋內又沒有警報器，加上3樓是鐵皮加蓋，容易蓄熱、導熱，當火勢把前後門窗、玻璃都燒毀後，空氣竄入，會進一步助燃了火勢，也讓母女3人更來不及逃，且被燒得更為嚴重，以致被發現時幾已成炭化，屋內的家具及雜物也幾乎被燒光。

消防人員說，因為鐵皮屋便宜、興建速度快還防水，因此被國人使用做為加蓋物，但遇到火警，卻因容易蓄熱、導熱，火場溫度容易迅速增高，成為容易造成傷亡的原因，民眾因注意。

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩名分別7歲和5歲的幼女葬生火場。記者黃寅／攝影
台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩名分別7歲和5歲的幼女葬生火場。記者黃寅／攝影

小女兒 母親 消防人員

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