台中惡火母擁2幼女成焦屍！園方：啟動悲傷輔導機制

台中市大里區一棟透天厝民宅今凌晨傳火警，造成26歲林母和分別為5、7歲的女兒罹難。這2名罹難女童所就讀的幼兒園表示，2名幼生學習狀況尚可，因單親園方平日即積極關注幼生學習與家庭狀況；後續也會妥善處理其他在班幼生哀傷輔導。

台中市消防局今天凌晨0時10分獲報，大里區中興路一段216巷內發生民宅火警，立即派遣7個分隊前往搶救；到場發現為連棟透天厝，且傳有人員受困，經撲滅火勢進入搜索，在3樓寢室內以發現3名罹難者，分別是26歲林女及其7歲、5歲的女兒，林女以身體緊緊將女兒護住。

據了解，林女雖與前夫離婚，但仍保有良好的關係，前夫平時也會協助接送女兒上幼兒園，此次火警發生地透天厝為林女的黃姓男友家，事發時男友疑似還未返家，逃過一劫，然而林女和兩個孩子卻成焦屍。

2名喪生女童就讀同一所幼兒園，幼兒園也發表聲明表示，2名女童都是在2023年8月入學，今聞噩耗，們均感到震驚與哀痛，園方已即刻啟動心理支持機制，協助師生與家長進行哀傷輔導與情緒安撫。

大里區民宅大火造成2名幼生辭世，幼兒園聲明稿如下：

本園兩位自112年8月入學就讀的幼兒，近日不幸辭世，消息傳來，全體教職員與孩子們均感到震驚與哀痛。

事件發生後，幼兒園已即刻啟動心理支持機制，在教育局指導下，結合學生輔導諮商中心的專業團隊，協助師生與家長進行哀傷輔導與情緒安撫，陪伴大家度過這段難以言說的時光。