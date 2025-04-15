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影／路面突見排氣管！新北倒楣騎士輾上摔車PO文「還溫溫的」
新北市34歲張男日前騎機車行經新莊區中環路時，路面上突然出現1個排氣管，張男反應不及前輪壓到排氣管導致失控摔車，後方28歲張姓騎士再撞上張男機車倒地，所幸2人均輕傷無大礙。張男事後PO網「預估當天下午掉的，警察拿到還溫溫的！」
據了解，擔任工程師的34歲張姓男子，10日晚間6時許下班後騎機車準備返家，跟隨前方車流行經新莊區中環路與中正路口時，突然驚見路面上有1個排氣管，張男反應不及車輪壓到排氣管因而摔車，後方28歲騎士張男見狀也來不及煞車，再撞上張男倒地的機車跟著摔車。
警方及救護人員到場，2名張男僅手部擦傷，腳踝挫傷不願就醫，警方現場進行採證測繪，後續將調閱監視器釐清掉落排氣管的機車並通知車主到案，依道路交通管理處罰條例第30-1條規定，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處駕駛1千元以上6千元以下罰款，因而致人受傷者，吊扣駕照1年，致人重傷或死亡者將吊銷駕照。
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