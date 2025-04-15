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台中大里惡火 鐵皮屋燒塌重壓母女3人阻斷逃生路
台中市大里區深夜驚傳惡火，大里區中興路216巷一處民宅不明原因大火，火勢從三樓陽台猛烈竄出，屋內的26歲母親與2名5歲、7歲女兒逃生不及，喪身火窟，男友則在外吃飯，聞訊趕回。消防局指出，母女3人遺體碳化，為何逃生不及?消防局長孫福佑說，現場是加蓋鐵皮屋，大火燒到鐵皮屋塌陷，重物壓住，阻絕母女逃生路。
市議員賴義鍠今在議會質詢，要求消防局長孫福佑說明大里火災慘案，孫福祐表示，今天凌晨12點10大火燒兩戶，死者男友的家人從23號逃出，告訴消防人員有3人仍在屋內，12點40分撲滅，消防人員清點出來，母女3人現場死亡，因已燒到碳化，未送醫。
孫福佑說，現場是加蓋鐵皮屋，因鐵皮被大火燒到塌陷，發現母女時都被重物壓住，火勢猛烈，母女無法逃生，詳細起火原因，由火調人員進一步調查。
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