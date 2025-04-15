影／愛心傳遞回故鄉！竹北華興獅子會今捐物資助芎林、竹北

竹北華興獅子會會長彭勇傑今日帶領會員回到他成長的芎林鄉，為當地獨居老人與清寒弱勢家庭捐贈物資，展現華興獅子會對公益的熱忱與關懷。這次活動協助芎林、竹北地區共45戶弱勢家庭，充分發揮「愛心無限」的精神。

今天早上9點會員們前往芎林鄉公所捐贈物資，開心與長輩們互動，彭勇傑說，他是芎林出生的學子，很榮幸代表竹北華興獅子會前往芎林鄉物資捐贈，幫助清寒弱勢家庭與獨居長輩，這次鄉公所通報的需要幫助的家庭共15戶。

除此之外，彭勇傑說，竹北華興獅子會也協助竹北市東海里20戶、竹北溪州里7戶、竹北新崙里的3戶，「愛心不落人後，一直是我們竹北華興獅子會的傳統」，相信下一屆會長彭竣志，彭也是竹北市民代表，會將這份愛延續下去。

芎林鄉長黃正彪感謝竹北華興獅子會的愛心，捐贈關懷物資來照顧鄉民，目前也有華山基金會來鄉內服務獨老，鄉公所會持續協助與配合，盼望更多外界來伸出援手。