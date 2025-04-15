影／堆高機進「楠梓百慕達」發生爭執 警方開罰有原因

高雄楠梓陸橋下被喻為「楠梓百慕達」的機車專用道，昨天發生糾紛，原來司機許姓男子駕駛堆高機進入機車專用道，遭機車騎士指責不守交通規則，雙方起爭執。警方據報攔下堆高機，對許男開罰。

昨天上午近10時，許姓司機駕駛堆高機，沿高雄市楠梓區高楠公路，要到朝新路，他圖一時方便，沿楠梓陸橋下的機車專用道行駛，因車速緩慢，遭後方機車騎士上前指責他開堆高機不該走機車專用道，雙方你來我往，發生爭執，機車騎士報警處理。

楠梓警分局楠梓派出所員警在楠梓新路出口處，攔下許男的堆高機，警方告知他，依道路交通管理處罰條例，機車專用道非屬汽車行駛範圍，且他的堆高機沒車牌，不能在道路上行駛動力機械，當場對許姓司機開罰單，可處處3000元至9000元罰鍰。