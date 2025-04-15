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影／堆高機進「楠梓百慕達」發生爭執 警方開罰有原因
高雄楠梓陸橋下被喻為「楠梓百慕達」的機車專用道，昨天發生糾紛，原來司機許姓男子駕駛堆高機進入機車專用道，遭機車騎士指責不守交通規則，雙方起爭執。警方據報攔下堆高機，對許男開罰。
昨天上午近10時，許姓司機駕駛堆高機，沿高雄市楠梓區高楠公路，要到朝新路，他圖一時方便，沿楠梓陸橋下的機車專用道行駛，因車速緩慢，遭後方機車騎士上前指責他開堆高機不該走機車專用道，雙方你來我往，發生爭執，機車騎士報警處理。
楠梓警分局楠梓派出所員警在楠梓新路出口處，攔下許男的堆高機，警方告知他，依道路交通管理處罰條例，機車專用道非屬汽車行駛範圍，且他的堆高機沒車牌，不能在道路上行駛動力機械，當場對許姓司機開罰單，可處處3000元至9000元罰鍰。
高雄市楠梓區楠梓陸橋與楠陽陸橋下的機車專用道，由於以往開路設計不佳，楠陽陸橋上又因一再發生汽機車車禍，導致機車騎士死亡，後來禁行機車，但沿省道高楠公路又無法沿楠梓陸橋直接銜接進入楠梓坑及後勁地區，市府在橋下另設計機車專用道，可是機車族常為繞行橋下複雜的通道而迷路，以致橋下機車專用道被稱為「楠梓百慕達」，後來還以顏色指標標示去向，引導機車進出楠梓百慕達。
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