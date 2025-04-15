快訊

MLB／就說了不用擔心！大谷翔平揮別小低潮本季第5轟出爐

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者！消基會籲公平會調查「最高可罰5千萬」

被錢砸醒！232萬人今早「有錢入袋」 10檔台股ETF發放股利182億元

聽新聞
0:00 / 0:00

61歲女山友登玉山受傷 陸空聯合救援下山

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局救護中心昨天下午2時獲報，阿里山鄉玉山登山步道6.8公里，有名61歲女登山客摔傷無法行動，玉管處排雲山莊人員揹負女山友，徒步到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，由救護車運送到屏東基督教醫院救治。　

消防局說，昨天下午2時，阿里山鄉玉山登山步道6.8附近，有人身體不適請求協助，立即出動阿里山及三和等分隊，協同員警及排雲山莊人員前往，並向消防署申請直升機吊掛。

到場發現人登山團共10人，其中61歲女登山客摔傷無法行動，意識清楚，現場由玉管處排雲山莊人員協助，以背負方式將傷者背到玉山登山步道5公里處（白木林），再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，救護車運送到屏東基督教醫院診治。

嘉義縣消防局救護中心昨天下午獲報61歲女登山客摔傷，排雲山莊人員背送到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，送醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局救護中心昨天下午獲報61歲女登山客摔傷，排雲山莊人員背送到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，送醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局救護中心昨天下午獲報61歲女登山客摔傷，排雲山莊人員背送到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，送醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局救護中心昨天下午獲報61歲女登山客摔傷，排雲山莊人員背送到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，送醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局救護中心昨天下午獲報61歲女登山客摔傷，排雲山莊人員背送到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，送醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局救護中心昨天下午獲報61歲女登山客摔傷，排雲山莊人員背送到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，送醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局救護中心昨天下午獲報61歲女登山客摔傷，排雲山莊人員背送到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，送醫院救治。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局救護中心昨天下午獲報61歲女登山客摔傷，排雲山莊人員背送到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，送醫院救治。記者魯永明／翻攝

屏東縣 玉山 登山步道

延伸閱讀

玉山八通關步道倒木阻路 玉管處搶通助山友下山

玉山主辦中英、寬庭22億聯貸

直升機墜紐約哈德遜河 川普：機上6人已不在人世

個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」

相關新聞

台中大里惡火3樓兩戶都燒穿 母女3人成焦屍...男友家人均逃出

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場。據了解，他們的住處是林女的黃姓男友家，男...

影／板橋貨車下台64違規右轉 19歲騎士撞上一度無生命跡象

新北市70歲黃男今天凌晨2時許駕駛載運蔬菜的小貨車，行經板橋區台64快速道路下橋時違規右轉萬板路，與直行民生路的19歲蔡...

台中大里凌晨惡火 離婚婦與2幼女葬生火場...最小僅5歲

台中市大里區中興路一處民宅凌晨發生火災，造成26歲的母親以及兩名分別5歲和7歲的女兒，因逃生不及而葬生火場，且遺體已嚴...

台中大里母女3人燒死...社會局曾列關懷對象 2幼女就讀北屯

台中市大里區中興路一段一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子與她的2幼女葬生火場。據了解，林女與2名女兒為社會局服務對...

61歲女山友登玉山受傷 陸空聯合救援下山

嘉義縣消防局救護中心昨天下午2時獲報，阿里山鄉玉山登山步道6.8公里，有名61歲女登山客摔傷無法行動，玉管處排雲山莊人員...

台中大里火警燒死母女3人 前夫昔常送2孩上學...接噩耗崩潰痛哭

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場。至於火警發生時，有目擊者說起火點是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。