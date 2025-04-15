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61歲女山友登玉山受傷 陸空聯合救援下山
嘉義縣消防局救護中心昨天下午2時獲報，阿里山鄉玉山登山步道6.8公里，有名61歲女登山客摔傷無法行動，玉管處排雲山莊人員揹負女山友，徒步到玉山登山步道5公里處，再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，由救護車運送到屏東基督教醫院救治。
消防局說，昨天下午2時，阿里山鄉玉山登山步道6.8附近，有人身體不適請求協助，立即出動阿里山及三和等分隊，協同員警及排雲山莊人員前往，並向消防署申請直升機吊掛。
到場發現人登山團共10人，其中61歲女登山客摔傷無法行動，意識清楚，現場由玉管處排雲山莊人員協助，以背負方式將傷者背到玉山登山步道5公里處（白木林），再由空勤總隊直升機吊掛至屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，救護車運送到屏東基督教醫院診治。
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