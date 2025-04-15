台中大里火警燒死母女3人 前夫昔常送2孩上學...接噩耗崩潰痛哭
台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場。至於火警發生時，有目擊者說起火點是在三樓前側的神明廳，而母女3人住在後側來不及逃生，消防人員說，還待進一步火場鑑識。
據了解，區公所為了解死者一家3口背景，頗費了番心思，至今也僅知道林女戶籍是在北屯，正進一步連絡其父母。
當地轄區的國小一早點名，沒有人缺席，才進一步確認林女的7歲大女兒非未在大里就讀國小，她與5歲妹妹在北屯就讀非營利幼兒園。
據調查，林女的黃姓男友家中賣豬肉，前夫也是大里人，案發時他們接到消息都立即趕到，但已難挽回。林女前夫更是悲痛的一度蹲在地上掩面哭泣，難以接受這個事實。據了解，林女雖已離婚，但與前夫仍共同照顧小孩，前夫也經常一早來接小孩上幼兒園。
林女的住處是林女的黃姓男友家，男友家是二層透天屋加蓋成3樓，並同時擁有21、23號兩戶，當時兩戶的1、2樓沒有火勢，3樓則是一片火海，林女和兩幼女則是住在23樓後側，被發現時都已被燒的炭化，顯示火勢非常凶猛。
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