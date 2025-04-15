快訊

MLB／就說了不用擔心！大谷翔平揮別小低潮本季第5轟出爐

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者！消基會籲公平會調查「最高可罰5千萬」

被錢砸醒！232萬人今早「有錢入袋」 10檔台股ETF發放股利182億元

台中大里火警燒死母女3人 前夫昔常送2孩上學...接噩耗崩潰痛哭

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場。至於火警發生時，有目擊者說起火點是在三樓前側的神明廳，而母女3人住在後側來不及逃生，消防人員說，還待進一步火場鑑識。

據了解，區公所為了解死者一家3口背景，頗費了番心思，至今也僅知道林女戶籍是在北屯，正進一步連絡其父母。

當地轄區的國小一早點名，沒有人缺席，才進一步確認林女的7歲大女兒非未在大里就讀國小，她與5歲妹妹在北屯就讀非營利幼兒園

據調查，林女的黃姓男友家中賣豬肉，前夫也是大里人，案發時他們接到消息都立即趕到，但已難挽回。林女前夫更是悲痛的一度蹲在地上掩面哭泣，難以接受這個事實。據了解，林女雖已離婚，但與前夫仍共同照顧小孩，前夫也經常一早來接小孩上幼兒園。

林女的住處是林女的黃姓男友家，男友家是二層透天屋加蓋成3樓，並同時擁有21、23號兩戶，當時兩戶的1、2樓沒有火勢，3樓則是一片火海，林女和兩幼女則是住在23樓後側，被發現時都已被燒的炭化，顯示火勢非常凶猛。

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場。圖／台中市消防局提供
台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場。圖／台中市消防局提供

小孩 幼兒園 男友

延伸閱讀

台中大里惡火3樓兩戶都燒穿 母女3人成焦屍...男友家人均逃出

台中大里凌晨惡火 離婚婦與2幼女葬生火場...最小僅5歲

Costco好市多台南店對面牛排店火警 消費者聞刺鼻煙味

台南仁德透天厝莫名起火 屋主逃陽台獲救、屋內9隻貓燒死

相關新聞

台中大里惡火3樓兩戶都燒穿 母女3人成焦屍...男友家人均逃出

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場。據了解，他們的住處是林女的黃姓男友家，男...

影／板橋貨車下台64違規右轉 19歲騎士撞上一度無生命跡象

新北市70歲黃男今天凌晨2時許駕駛載運蔬菜的小貨車，行經板橋區台64快速道路下橋時違規右轉萬板路，與直行民生路的19歲蔡...

台中大里凌晨惡火 離婚婦與2幼女葬生火場...最小僅5歲

台中市大里區中興路一處民宅凌晨發生火災，造成26歲的母親以及兩名分別5歲和7歲的女兒，因逃生不及而葬生火場，且遺體已嚴...

台中大里母女3人燒死...社會局曾列關懷對象 2幼女就讀北屯

台中市大里區中興路一段一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子與她的2幼女葬生火場。據了解，林女與2名女兒為社會局服務對...

61歲女山友登玉山受傷 陸空聯合救援下山

嘉義縣消防局救護中心昨天下午2時獲報，阿里山鄉玉山登山步道6.8公里，有名61歲女登山客摔傷無法行動，玉管處排雲山莊人員...

台中大里火警燒死母女3人 前夫昔常送2孩上學...接噩耗崩潰痛哭

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成27歲林姓女子和她的兩幼女葬生火場。至於火警發生時，有目擊者說起火點是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。