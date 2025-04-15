影／板橋貨車下台64違規右轉 19歲騎士撞上一度無生命跡象

新北市70歲黃男今天凌晨2時許駕駛載運蔬菜的小貨車，行經板橋區台64快速道路下橋時違規右轉萬板路，與直行民生路的19歲蔡姓騎士發生碰撞，蔡男人車倒地失去呼吸心跳，經送醫後恢復生命跡象，但仍在搶救中。車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

據了解，海山警方今天凌晨2時許接獲報案，板橋區民生路與萬板路口有車禍事故。警員趕抵發現肇事的小貨車駕駛黃男，自台64線快速道路下橋後，違規右轉萬板路，與騎機車由民生路往文化路方向行駛的19歲蔡男發生碰撞，蔡男人車倒地失去意識。