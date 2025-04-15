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影／板橋貨車下台64違規右轉 19歲騎士撞上一度無生命跡象

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市70歲黃男今天凌晨2時許駕駛載運蔬菜的小貨車，行經板橋區台64快速道路下橋時違規右轉萬板路，與直行民生路的19歲蔡姓騎士發生碰撞，蔡男人車倒地失去呼吸心跳，經送醫後恢復生命跡象，但仍在搶救中。車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

據了解，海山警方今天凌晨2時許接獲報案，板橋區民生路與萬板路口有車禍事故。警員趕抵發現肇事的小貨車駕駛黃男，自台64線快速道路下橋後，違規右轉萬板路，與騎機車由民生路往文化路方向行駛的19歲蔡男發生碰撞，蔡男人車倒地失去意識。

救護人員到場發現蔡男已無呼吸心跳，緊急送醫急救後恢復心跳，但目前仍在加護病房搶救中。警方經酒測後雙方均無酒駕，初判駕駛小貨車的黃男違規右轉釀禍，已依道路交通管理處罰條例第48條1項2款：不依標誌、標線、號誌指示」開單舉發，確切肇責歸屬仍待調查釐清。

蔡姓騎士與貨車發生碰撞，送醫前無生命跡象，目前已恢復心跳仍在加護病房搶救中。記者黃子騰／翻攝
蔡姓騎士與貨車發生碰撞，送醫前無生命跡象，目前已恢復心跳仍在加護病房搶救中。記者黃子騰／翻攝
黃男駕駛這輛小貨車，下台64快速道路後違規右轉釀禍。記者黃子騰／翻攝
黃男駕駛這輛小貨車，下台64快速道路後違規右轉釀禍。記者黃子騰／翻攝

標誌 車禍

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