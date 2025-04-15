台中大里惡火3樓兩戶都燒穿 母女3人成焦屍...男友家人均逃出

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場。據了解，他們的住處是林女的黃姓男友家，男友家是二層透天屋加蓋成3樓，並同時擁有21、23號兩戶，當時兩戶的1、2樓沒有火勢，3樓則是一片火海，林女和兩幼女則是住在23樓後側，被發現時都已被燒的炭化，顯示火勢非常凶猛。

據調查，當時住在21、23號的林女（27）男友的父母親、姑姑等4人均逃出未受傷，林女男友（29歲）獲知消息從外趕回，不敢相信意發生火警，急忙跟消防人員說，「3樓還有母女3個人」。林女前夫趕到時，得知前妻和兩個女兒都死亡，在現場泣不成聲，哀痛不已。稍後林女父親也趕到。

消防人員趕到時，發現21、23號兩戶的3樓僅是木板隔間，且都已是一片火海，消防人員除了正面噴水救火，另也分別從屋子前後方拉水線進屋灌救，同時尋找受困者。後來在23號後側的床上發現林女的大女兒（7歲），以及在床邊發現林女和小女兒（5歲）。