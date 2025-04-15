快訊

正宮滅小三最強日！今「土地婆生日」 求斬爛桃花拜拜供品、時間一次看

民調／賴清德支持度45.9% 創上任以來次低紀錄

台股開盤上漲逾170點 台積電開紅874元

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大里惡火3樓兩戶都燒穿 母女3人成焦屍...男友家人均逃出

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場。據了解，他們的住處是林女的黃姓男友家，男友家是二層透天屋加蓋成3樓，並同時擁有21、23號兩戶，當時兩戶的1、2樓沒有火勢，3樓則是一片火海，林女和兩幼女則是住在23樓後側，被發現時都已被燒的炭化，顯示火勢非常凶猛。

據調查，當時住在21、23號的林女（27）男友的父母親、姑姑等4人均逃出未受傷，林女男友（29歲）獲知消息從外趕回，不敢相信意發生火警，急忙跟消防人員說，「3樓還有母女3個人」。林女前夫趕到時，得知前妻和兩個女兒都死亡，在現場泣不成聲，哀痛不已。稍後林女父親也趕到。

消防人員趕到時，發現21、23號兩戶的3樓僅是木板隔間，且都已是一片火海，消防人員除了正面噴水救火，另也分別從屋子前後方拉水線進屋灌救，同時尋找受困者。後來在23號後側的床上發現林女的大女兒（7歲），以及在床邊發現林女和小女兒（5歲）。

火勢也波及19、25號的3樓鐵皮屋頂，但受損不嚴重，仍可安全居住。副區長張鎮昌和金城里長潘國琦、社會課長陳文幸已代表市長盧秀燕前往致意，並致贈林女家屬慰問金1萬元。

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場，區公所人員前往了解。圖／民眾提供
台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場，區公所人員前往了解。圖／民眾提供
台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場，區公所人員前往了解。圖／民眾提供
台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場，區公所人員前往了解。圖／民眾提供

小女兒 消防人員 男友

延伸閱讀

台中大里凌晨惡火 離婚婦與2幼女葬生火場...最小僅5歲

新竹2層樓透天厝突竄烈火 13車、31消防人員前往灌救

Costco好市多台南店對面牛排店火警 消費者聞刺鼻煙味

台以並列談關稅 學者：美視台區域安全關鍵夥伴

相關新聞

台中大里惡火3樓兩戶都燒穿 母女3人成焦屍...男友家人均逃出

台中市大里區中興路一段的一處民宅凌晨發生火警，造成林姓女子和她的兩幼女葬生火場。據了解，他們的住處是林女的黃姓男友家，男...

台中大里凌晨惡火 離婚婦與2幼女葬生火場...最小僅5歲

台中市大里區中興路一處民宅凌晨發生火災，造成26歲的母親以及兩名分別5歲和7歲的女兒，因逃生不及而葬生火場，且遺體已嚴...

違停警車開車門撞倒機車致傷 騎士曝內幕：警察不道歉還要求釋善意

台北市1名機車騎士去年11月騎機車行經台北市民生東路4段，路邊違停的松山警分局警車突開車門，將他撞倒摔車。當事人透過「交...

非法處理廢塑膠「外銷」獲利近4億

吳姓男子擔任馬可斯公司登記負責人，與吳姓、王姓實際負責人向多家公司收取廢塑膠磚、廢電纜線等廢塑膠混合物，加工製成塑膠粒子...

高美濕地周邊非法棄土 查獲5嫌

全台營建廢棄物流竄，台中地檢署去年7月發現，非法集團在緊鄰高美濕地保育區旁200公尺傾倒營建廢土，汙染面積約1萬平方公尺...

台中小貨車自撞紅綠燈桿 未成年男女受困獲救送醫

台中市大雅區今晚1輛小貨車自撞紅綠燈號誌桿，1名少年和1名少女受困車內，消防隊員救出2人後送醫治療，警方調查肇事原因中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。