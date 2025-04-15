違停警車開車門撞倒機車致傷 騎士曝內幕：警察不道歉還要求釋善意

台北市1名機車騎士去年11月騎機車行經台北市民生東路4段，路邊違停的松山警分局警車突開車門，將他撞倒摔車。當事人透過「交通安全唬平安2.0」臉書粉專發聲，肇事警員態度惡劣、事發至今完全沒表達過歉意，還要求他釋出善意；並質疑警方刻意袒護，警員違停又撞傷他，卻只需要繳300元罰單。

該名騎士表示，肇事警員突然開車門，並非撞倒他的機車，而是直接撞到他才導致摔車，警車門下方的尖銳邊角插進他的小腿近腳踝處，後續變成血腫，導致他2個月不能正常行走，甚至坐著也難受，他必須隨時抬高患部，否則腳掌會腫脹。

他表示，該名警員的態度非常惡劣，從事發到現在過了半年，完全沒有表達歉意，也不積極處理，「不只反過來質問我為什麼要生氣，甚至反過來叫我這個被他撞傷的人要對他釋出善意」。