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違停警車開車門撞倒機車致傷 騎士曝內幕：警察不道歉還要求釋善意
台北市1名機車騎士去年11月騎機車行經台北市民生東路4段，路邊違停的松山警分局警車突開車門，將他撞倒摔車。當事人透過「交通安全唬平安2.0」臉書粉專發聲，肇事警員態度惡劣、事發至今完全沒表達過歉意，還要求他釋出善意；並質疑警方刻意袒護，警員違停又撞傷他，卻只需要繳300元罰單。
該名騎士表示，肇事警員突然開車門，並非撞倒他的機車，而是直接撞到他才導致摔車，警車門下方的尖銳邊角插進他的小腿近腳踝處，後續變成血腫，導致他2個月不能正常行走，甚至坐著也難受，他必須隨時抬高患部，否則腳掌會腫脹。
他表示，該名警員的態度非常惡劣，從事發到現在過了半年，完全沒有表達歉意，也不積極處理，「不只反過來質問我為什麼要生氣，甚至反過來叫我這個被他撞傷的人要對他釋出善意」。
「我知道只聽我片面之詞，或只看新聞有人會說我根本是想錢想瘋了，獅子大開口開這麼高的金額，是想敲詐員警」。該名騎士表示，但他並非只有面對該名肇事警員，事發後他才是報案人，結果警員所屬的分局試圖顛倒是非為警員自己主動投案，「就連別的分局來製作現場圖都可以做錯，甚至他開車門撞我都不用被照實開罰單，而是只需要繳300塊的罰單」，他從沒見過有人曬過300元的罰單，比200元紙鈔還稀有。
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