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非法處理廢塑膠「外銷」獲利近4億

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

檢方查獲桃園不肖業者非法出口廢塑膠混合物。圖／桃園地檢署提供
檢方查獲桃園不肖業者非法出口廢塑膠混合物。圖／桃園地檢署提供
吳姓男子擔任馬可斯公司登記負責人，與吳姓、王姓實際負責人向多家公司收取廢塑膠磚、廢電纜線等廢塑膠混合物，加工製成塑膠粒子後，出口至中國大陸等地。檢方調查，非法處理廢棄物總重量達1.13萬公噸，不法所得初估3.94億元，依涉犯廢棄物清理法起訴吳等11人。

環境部環管署北區管理中心接獲檢舉，報請桃園地檢署指揮偵辦；檢方發現，前年3月起，吳男等人以每公斤3至5元價格，向多家公司收取由餐盒、便當盒塑膠薄片壓合製成的廢塑膠磚、廢電纜線，堆置馬可斯新屋、中壢廠等3廠區。

檢方調查，吳姓登記負責人在新屋廠使用破碎機、粉碎機，將廢塑膠混合物破碎、分選與打包，加工後的廢棄物堆置在中壢廠；吳姓實際負責人再使用塑膠抽粒機製成塑膠粒子，將裝有廢塑膠混合物的貨櫃出口到中國大陸、東南亞等地。

檢方發現，前年11月起，該公司實際負責人改為王姓男子，以每公斤3至10元收取廢塑膠混合物，破碎後包成太空包裝袋放在貨櫃，表層以電線皮細屑或塑膠再生粒子等符合出口報單項目的產品掩飾，規避海關檢查。

吳姓實際負責人經營另家塑膠公司，未領有許可，不得收受、處理廢塑膠混合物，去年2月7日收取廢電線皮、雜電纜等廢塑膠混合物，在廠區內外堆置、貯存。

檢方今年2月初到馬可斯廠區搜索，先後拘提2名吳姓負責人並聲押獲；隨後執行第2波搜索，傳喚拘提其餘被告到案，分別命5萬至30萬元具保。

檢方審酌，堆置於馬可斯新屋、中壢廠及另家塑膠公司的廢棄物數量龐大，合併佯裝貨物出口的廢棄物，非法處理廢棄物總重量高達1萬1381公噸，不法所得約3億9479萬元，破壞環境衛生，若不慎起火，可能造成公共危險。

檢方針對2名吳姓、王姓被告，建請求處有期徒刑3年6月以上，其餘被告分別求處1年8月或1年2月以上有期徒刑。

中壢 廢棄物

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