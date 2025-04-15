高美濕地周邊非法棄土 查獲5嫌

營建廢棄物全台流竄，台中地檢署查獲高美濕地旁被傾倒廢土，面積遭1萬平方公尺，全案仍在偵辦中。圖／台中市環保局提供 全台營建廢棄物流竄，台中地檢署去年7月發現，非法集團在緊鄰高美濕地保育區旁200公尺傾倒營建廢土，汙染面積約1萬平方公尺，回填數量約4000立方公尺，全案查獲5名涉案人，仍在調查中。

不只高美濕地附近受害，更有許多農地、水利地等都遭破壞，台中地檢署3個月內共破獲10個非法環保集團，兵分多路逮捕涉案156人，其中6人被法院羈押，查扣133台挖土機，不法所得金額初估近3億元。

非法集團猖獗，檢方去年發現，連高美濕地周邊都成為濫倒廢棄物的區域。檢方表示，去年7月發現清水區高西段土地遭開挖傾倒營建廢土，該處為農業區用地，緊鄰高美濕地遊客中心，距離高美濕地保育範圍僅短短200公尺；檢方指揮開挖採樣後發現，遭回填廢土9成為營建廢棄物混合物。

台中市環保局表示，該土地面積遭開挖1萬平方公尺，挖掘深度約40公分，回填廢土約4000立方公尺，經檢驗未驗出重金屬汙染，初判為非有害性廢棄物，已要求恢復原狀，初估經費約906.2萬元。

檢方表示，非法棄土集團視台灣生態保護區於無物，高美濕地案有5名涉案人，檢方認定其中1人涉嫌重大聲押，不過台中法院裁定以30萬元交保。

中檢今年1月起推動淨土專案，利用資訊共享平台，與環境部、調查局、市警局合組「檢警環林聯合查緝環保犯罪小組」，至3月已破獲10個環保不法集團。專案小組發現，不法集團汙染農地、水利地、山坡地、重要野生動物保護區，連高美濕地旁也遭荼毒。

高美濕地周邊受害已非第一次，中市環保局表示，2022年10月，濕地周邊的高美路廠房後方，發現遭挖洞傾倒廢酸洗液，檢方指揮偵辦發現，不肖業者在清水區承租土地後開挖，以槽車載運強酸傾倒坑內，共抽取廢液243.58公噸；經檢測土壤重金屬鉻、銅、鋅及地下水重金屬鋅超過管制標準，已將該土地公告為土壤及地下水汙染控制場址。