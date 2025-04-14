快訊

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

臉書出現考試院假粉專 冒稱招聘監考人員騙個資

中央社／ 台北14日電

考試院今天說，近期社群網站臉書（Facebook）出現冒用考試院名義的粉絲專頁，以招聘考試監場人員為由，誘騙民眾加入LINE群組，獲取民眾個資。考試院已通報警政署等單位處理，請民眾留意不要受騙。

考試院透過新聞稿表示，國家考試監場人員都依「考選部國家考試監場人員選聘要點」規定，就考試院暨所屬機關人員、受委託辦理試務機關人員、試區所在地學校教職員、或其他有關機關人員選聘，從來沒有透過其他管道公開徵求監場人員，也沒有以任何形式向民眾索取個資。

考試院表示，考試院官方臉書粉絲專頁只有一個，請認明具有「藍勾勾」認證標章的才是正版，且考試院未曾設立官方LINE帳號或群組，若民眾對接獲資訊有疑慮，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，迅速求證或檢舉不實資訊。

考試院說，已通報警政署及數位發展部等相關防詐機制處理，有鑑於詐騙花樣多，請民眾務必提高警覺，並呼籲有心人士勿以身試法，如發現不法事證，即依法移送處理。

考試院 詐騙

延伸閱讀

兩員警查車籍個資賣車行 二審從輕改判6年、5年

114年司法官及律師考試第一試 8月2日舉行

考試院前院長遭討351萬溢領退休金 行政訴訟敗訴確定理由曝光

冒名介入性侵案和解 金門惡警吞30萬一審判3年、二審減刑

相關新聞

台61離奇車禍畫面曝！重機逆向飆速對撞轎車 騎士當場死亡

「直接撞上來，太嚇人了啦！」今天中午12時許台61線靠近雲林縣口湖鄉青蚶段發生一起嚴重車禍，1輛黃牌重機涉飆速逆向行駛，...

新北塭仔圳重劃區施工挖破瓦斯管 人員搶修現已止漏

新北市泰山區文程路塭仔圳重劃區今天下午傳出瓦斯漏氣意外。新北市府指出，泰山區文程路承商施工疑似不慎挖損瓦斯管線，搶修工程...

擦撞2車棄車逃逸 警找到BMW駕駛躲超商…酒測值超標

40歲吳姓BMW轎車駕駛昨天清晨擦撞路邊2輛車後，竟棄車逃逸，警方獲報到場，在附近尋找駕駛，發現他躲在附近商家內；經進行...

北市交警開車門「擊落」騎士 和解喬不攏遭控吃案破壞現場

施姓男子去年騎機車行經台北市民生東路四段，松山分局交通分隊陳姓警員將警車停放路邊，突然開車門，施遭「擊落」受傷；施男指控...

高雄拖板車轉彎撞倒機車 騎士命大逃死倒地還在滑手機

劉姓男子今天下午3時許駕聯結車行經高市擴建路欲右轉國華一街時，適楊姓男子騎機車直行經過，來不及煞車，直接撞聯結車右側車頭...

竹北凌晨街頭火燒車 車主女友前夫縱火洩憤

劉姓男子因跟前妻有糾紛，昨天凌晨持不明液體潑灑前妻友人車輛，用打火機引燃，造成汽車頭燒毀，並波及1輛機車，竹北分局接獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。