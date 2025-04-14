臉書出現考試院假粉專 冒稱招聘監考人員騙個資
考試院今天說，近期社群網站臉書（Facebook）出現冒用考試院名義的粉絲專頁，以招聘考試監場人員為由，誘騙民眾加入LINE群組，獲取民眾個資。考試院已通報警政署等單位處理，請民眾留意不要受騙。
考試院透過新聞稿表示，國家考試監場人員都依「考選部國家考試監場人員選聘要點」規定，就考試院暨所屬機關人員、受委託辦理試務機關人員、試區所在地學校教職員、或其他有關機關人員選聘，從來沒有透過其他管道公開徵求監場人員，也沒有以任何形式向民眾索取個資。
考試院表示，考試院官方臉書粉絲專頁只有一個，請認明具有「藍勾勾」認證標章的才是正版，且考試院未曾設立官方LINE帳號或群組，若民眾對接獲資訊有疑慮，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，迅速求證或檢舉不實資訊。
考試院說，已通報警政署及數位發展部等相關防詐機制處理，有鑑於詐騙花樣多，請民眾務必提高警覺，並呼籲有心人士勿以身試法，如發現不法事證，即依法移送處理。
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